AndroidWelt 3/2021 jetzt am Kiosk: Power-Tipps für Ihr Android

Ralf Buchner

Die zwei Hauptprobleme, die Anwender mit ihren Smartphones haben, sind vermutlich die immer kürzer werdende Akkulaufzeit und der immer voller werdende Speicher. Was Sie dagegen tun können, haben wir daher schon oft beschrieben, und wir werden es bestimmt auch wieder tun. Im Special "Smartphone-Probleme lösen" geht es stattdessen um die kleinen Nervereien, die einem vielleicht nicht gleich einfallen, wenn es um „Smartphone-Probleme“ geht, die aber doch regelmäßig genug auftreten und einen dann richtig ärgern. Denn die gibt es auch, und sie betreffen einerseits das Betriebssystem – Stichwort „Benachrichtigungsleiste“ – andererseits aber auch das Smartphone selbst, etwa wenn es um die Displayanzeige geht, die sich immer dann dreht, wenn man es grade gar nicht brauchen kann. Wir haben für Sie die am häufigsten auftretenden Nervereien aus vier Bereichen zusammengetragen und sagen Ihnen, was Sie – abgesehen von kräftigem Fluchen – noch dagegen tun können. Das und vieles mehr finden Sie in der neuen AndroidWelt 3/2021. Jetzt am Kiosk!

Eine Auswahl der Themen in der neuen AndroidWelt:

Magazin: Neues & Aktuelles

News & more: Interessantes rund ums Smartphone



Neue Produkte: Wir haben die interessantesten neuen Mobilgeräte ausgewählt und stellen sie Ihnen vor.



Neue Gadgets: Wer ein Smartphone besitzt, der interessiert sich auch für Zubehör wie Ladegeräte, Kopfhörer & Co. Wir präsentieren das coolste Smartphone-Zubehör der letzten Zeit.



Sicherheit: Egal, ob Hardware- oder Softwarelücken, Angriffe aus dem Internet oder Infos zu Virenscannern – wir informieren Sie über aktuelle Sicherheitsthemen und mehr!



Digital Life: Geräte, die sich per App steuern lassen, sollen das Leben insgesamt leichter machen. Wir zeigen Ihnen die spannendsten smarten Produkte.



Special: Whatsapp

Whatsapp: Whatsapp ist ungeachtet aller Skandale immer noch der beliebteste Messenger. Wir geben Tipps dazu.

Neue Funktionen bei Whatsapp: Mit jedem neuen Update bekommt Whatsapp neue Funktionen und Möglichkeiten. Wir stellen Ihnen die wichtigsten Neuerungen vor.

Praxistipps für Whatsapp: Unsere Tippsammlung soll Ihnen dabei helfen, den Messenger noch effizienter in Beruf und Alltag einzusetzen.

Geheime Whatsapp-Funktionen: Nicht immer chattet man über Whatsapp mit Leuten, die alles von einem wissen sollen. Wir sagen Ihnen in unserem Artikel, wie Sie beispielsweise Nachrichten unentdeckt weiterleiten und Kontakte geheim halten.

Probleme lösen: Wenn sich Whatsapp plötzlich nicht mehr aktualisiert oder Sie mit Ihren Anmeldedaten Schwierigkeiten bekommen, kann das einen ganz einfachen Grund haben. Wir gehen diesen Problemen auf den Grund und helfen Ihnen zudem etwa beim Abmelden von Whatsapp und bei Fehlercodes.

Hardware: Smartphones, Tablets & mehr

Hardware im Test Alles über Chromebooks: Das können die günstigen Notebooks mit Chrome-OS.

Einzeltest: AVM Fritzbox 7530 AX: Der erste VDSL-Router des Herstellers mit Wi-Fi 6

Kurztest: Adata SE760 External SSD 1 TB: Eine NVMe-SSD als Speichererweiterung fürs Phone

Kurztest: Cellularline Blink: Günstiger TWS-Kopfhörer mit kompakter Ladeschale

Kurztest: Djive Flowmate Arc Heater: Rotorloser Ventilator und Lufteiniger

Kurztest: Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus: Android-Tablet mit Lautsprecher in der Ladestation

Kurztest: Lenovo Tab P11: 11-Zoll-Tablet für den kleinen Geldbeutel

Kurztest: Tesvor S6 Turbo: Saug-/Wisch-Roboter mit 360-Grad-Laser-Navi

Apps: Frisch im Labor getestet

Android-Apps: Der Google Play Store bietet eine Fülle von Apps, und täglich kommen neue dazu. Wir haben Ihnen verschiedene App-Pakete geschnürt.



Optimierungs-Apps: In dieser Appstrecke finden Sie Anwendungen, die Ihrem Smartphone Beine machen. So haben wir verschiedene Cleaner-Apps, aber auch eine Akku-App.



Für den Alltag: Unsere Lifestyle-Apps bringen etwas Abwechslung in Ihren Alltag – in Form von Rezeptsammlungen, Motivationsanstößen, einer Shopping-App und mehr.



Spiele: Für den schnellen Zeitvertreib sind Spiele ideal. Wir stellen Ihnen verschiedene Titel vor, die Sie garantiert länger an den Bildschirm fesseln.



Live-Hintergründe: In unserer Appstrecke steckt genug Material, mit dem Sie Ihr Smartphone nach Ihren Vorstellungen personalisieren können.



Fürs Homeoffice: Diese nützlichen Helferlein unterstützen Sie dabei, möglichst effizient im Homeoffice zu arbeiten.

Special: Smartphone-Tipps

Die besten Tipps für Ihr Smartphone: Wir sagen Ihnen, wie Sie auch besonders nervige Handyprobleme lösen.

Android-Tipps: Wenn die Statusleiste Ihres Handys nicht die gewünschten Infos anzeigt oder Benachrichtigungen zu schnell ausblendet werden, dann nervt das. Wir zeigen, was Sie gegen diese und ähnliche Probleme machen können.

Smartphone-Tipps: Telefonate klingen abgehackt, die Micro-SD-Karte wird plötzlich nicht mehr erkannt, und der Akku lädt nicht mehr so schnell wie früher? Wir verraten Ihnen, was Sie bei solchen Ärgernissen machen können.

Telefonieren und Surfen: Bei Anrufen stört eine schlechte Sprachqualität sehr. Wir geben wir Ihnen Anleitungen an die Hand, die diese Nervereien beim Telefoneren und Surfen abstellen sollen.

Sicherheitstipps: Wir sagen Ihnen unter anderem, wie Sie das Anmeldeverfahren optimal konfigurieren und Ihr Phone bei Verlust wiederfinden.

Praxis: Mehr aus Android herausholen

Tipps & Tricks: Mit unseren Tipps und Anleitungen holen Sie mehr aus Ihren Android-Geräten heraus – egal, ob Sie auf dem Gebiet noch Einsteiger oder bereits Profi sind.

Das Update auf Android 9, 10 und 11: Android 9 „Pie“ wurde im August 2018 vorgestellt, im September 2019 dann Android 10 „Q“. Seit September 2020 wird Android 11 „R“ ausgerollt, und Android 12 steht bereits in den Startlöchern. Wir sagen Ihnen, welche Geräte Updates erhalten.

Neue Bedrohungen für Ihr Smartphone: Auch nach der Zerschlagung des Emotet-Netzwerks bleibt die Gefahr durch Malware-Angriffe unverändert hoch.

Privatsphäre unter Android optimal schützen: Google lebt vom Wissen über seine Nutzer. Dies gilt für die Suchmaschine und auch für das mobile Betriebssystem Android sowie die Navigationslösung Maps. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Datensammelwut einschränken.

Kontaktlos bezahlen: In der Corona-Krise hat sich das Verhalten an der Supermarktkasse spürbar verändert, mobile Bezahldienste gewinnen an Bedeutung. Wir haben uns die aktuelle Marktsituation genauer angeschaut.

Elektronisch unterschreiben: Dokumente handschriftlich zu unterschreiben, das ist für die meisten Menschen der Normalfall. Doch längst lassen viele Behörden und auch die Justiz elektronische Signaturen zu. Dabei müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein.

Android im Alltag: Wir helfen Ihnen dabei, mehr aus Ihrem Mobilgerät zu machen.

