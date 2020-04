AndroidWelt 3/2020 jetzt am Kiosk: Smartphone nach Maß

Fritzbox per App steuern: Ganz gleich, ob mobiler Zugriff auf die Fritzbox-Konfigurationsmaske, Steuerung der Heizungsthermostate oder Ein- und Ausschalten der eigenen Anrufbeantworter der Fritzbox – mit der My Fritz App können Sie viele Routerfunktionen ganz bequem per Mobilgerät steuern.

Android im Alltag: Wir helfen Ihnen dabei, mehr aus Ihrem Mobilgerät zu machen. Dieses Mal sagen wie Ihnen, wie Sie Google Maps mit Ihrer Musik-App kombinieren, Ihr WLAN unter Android 10 per QR-Code teilen, Videos in Google Play nicht mehr automatisch abspielen lassen, Gruppeneinladungen in Whatsapp gezielt steuern, die Klangqualität von Spotify an die eigene Umgebung anpassen, Songtitel bei Amazon Music einschalten, einen scrollbaren Screenshot unter Android erstellen und den integrierten Scanner bei Google Drive nutzen.