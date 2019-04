Ralf Buchner

Der Google Play Store bietet eine Fülle von Apps, und täglich kommen neue dazu. Damit Sie nicht den Überblick verlieren, haben wir Ihnen in der aktuellen AndroidWelt 3/2019 App-Pakete zu verschiedenen Themen geschnürt.

Vergrößern AndroidWelt 3/2019 jetzt am Kiosk: Apps! Apps! Apps!

Mit den richtigen Apps machen Sie Ihr Mobilgerät zum fast perfekten Allzweckinstrument. Dabei kommt es vor allem darauf an, die Anwendungen passend zu Ihren Vorlieben und Ansprüchen auszusuchen. Da dies angesichts der schieren Menge von Apps nicht immer so einfach ist, übernehmen wir für Sie die Vorauswahl und stellen Ihnen themenspezifische Appstrecken zusammen.

In der ersten Strecke finden Sie eine Auswahl an Neuzugängen im Play Store – von Systemtools über Spiele bis hin Service-Apps finden Sie hier einen bunten Strauß mit Anwendungen.

Als Nächstes haben wir uns mit wenig bekannten Browsern beschäftigt, die Ihnen gute Alternativen zu Chrome, Firefox & Co. bieten. Vor allem Anwender, die Wert auf Privatsphäre legen, kommen hier auf ihre Kosten. Unsere Auto-Apps helfen Ihnen dagegen mit Funktionen wie einer Parkhilfe und einem Tankstellen-Preisalarm. Mehr in Richtung Lifestyle gehen dann die Fitness-Apps sowie unsere Auswahl an Haushaltsbüchern, die Ihnen eine Übersicht all Ihrer Einnahmen liefern. Zu guter Letzt stellen wir Ihnen Apps mit Klingeltönen und für Videoschnitt vor.

Das und vieles mehr finden Sie in der neuen AndroidWelt 3/2019. Jetzt am Kiosk.

Eine Auswahl der Themen in der neuen AndroidWelt:

Magazin: Neues & Aktuelles

News & more: Interessantes rund ums Smartphone

5G: Mehr als nur klassischer Mobilfunk Das Mobilfunknetz der nächsten Jahre bietet weit mehr als nur höhere Bandbreite gegenüber UMTS und LTE.

Neue Produkte: Nahezu alle namhaften Hersteller haben auf dem MWC (Mobile World Congress) neue Hardware präsentiert.

Neue Gadgets: AndroidWelt hat sich für Sie auf die Suche nach den neuesten Gadgets gemacht.

Digital Life: Wir haben Ihnen die spannendsten smarten Produkte zusammengestellt.

Sicherheit: Mobilgeräte werden mehr und mehr zum Ziel von Malware. Wir berichten über aktuelle Sicherheitsthemen.

Hardware: Smartphones, Tablets & mehr

Hardware im Test: Die Highlights aus unserem Testlabor

Kurztest: Samsung Galaxy S10, S10+, S10e: Es ist wieder so weit: Samsung hat seine neue Smartphone-Generation vorgestellt, bestehend aus Galaxy S10e, Galaxy S10 und Galaxy S10+. Wir hatten die verfügbaren Geräte im ersten Praxistest.

Kurztest: Sony Xperia 1: Mit dem Xperia 1 wagt Sony endlich wieder etwas und hinkt der Konkurrenz in Sachen Kamera nicht mehr hinterher. Stattdessen hat der Hersteller nun die Kollegen der hauseigenen Kameraabteilung zurate gezogen.

Micro-SD-Karten im Test: Micro-SD-Karten sind vor allem für Mobilgeräte das ideale Speichermedium: Sie sind klein, recht günstig zu haben und bieten viel Speicherplatz. Doch welche nehmen?

Special: Optimal vernetzt

Optimal vernetzt: In diesem Special beschäftigen wir uns mit den Tücken des Netzes – und dieser Begriff umfasst in unserem Fall die Infrastruktur eines kabelgebundenen sowie kabellosen Heimnetzes, aber auch Netzwerkspeicher und andere Geräte, die per LAN oder WLAN verbunden sind.

WLAN verbessern: Der Weg zum besten WLAN kann lang sein – aber er lohnt sich. Denn fast immer lassen sich Tempo, Reichweite und Stabilität mit passenden Tools optimieren.

NAS in der Praxis: Mit diesen fünf Praxistipps bereiten Sie Ihr NAS-System auf unterschiedliche Benutzer vor und bauen es zum Multimediaserver aus.

Smartphone als Hotspot: Ein Android-Smartphone lässt sich auf verschiedenen Wegen als Hotspot nutzen – sei es per WLAN, über Bluetooth oder ganz traditionell via USB-Kabel.

Der perfekte Netzwerk-Scan: Sicherheitslücken im Heimnetz lassen sich mit Netzwerk-Scannern gut aufspüren. Wir sagen Ihnen, wie’s geht.

Special: Android ohne Grenzen

Android ohne Grenzen: Speicher und Datenvolumen sind zwei Komponenten von Smartphones, die schnell zur Neige gehen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie dies verhindern, und machen Sie zudem unabhängig von Bargeld.

Bargeldlos bezahlen: Alle Infos zu Google Pay & Co.: Wird das mobile Bezahlen in Deutschland 2019 im Massenmarkt ankommen? Es gibt erste Anzeichen: Google Pay steht in Position. Aber auch andere Anbieter haben bereits Lösungen. Wir sagen Ihnen, was hinsichtlich bargeldlosen Bezahlens bereits möglich ist.

Unlimitierte Mobilfunktarife: Für wen lohnen sich die teuren unlimitierten Mobilfunktarife von Telekom & Co.? AndroidWelt gibt Ihnen einen Überblick über die Kosten, Vertragsdetails, Einschränkungen sowie Besonderheiten der Angebote und stellt Ihnen günstige Alternativen vor.

Sechs unbekannte Clouds: Cloudspeicher wie Dropbox, Onedrive oder Google Drive kennt jeder. Daneben gibt es jedoch zahlreiche attraktive Dienste, die oft unter dem Radar laufen, sowie interessante Webtools für die Verwaltung und Erweiterung des Speichervolumens.

Apps: Frisch im Labor getestet

Android-Apps: Der Google Play Store bietet eine Fülle von Apps, und täglich kommen neue hinzu. Damit Sie nicht den Überblick verlieren, schnüren wir Ihnen in jeder Ausgabe der AndroidWelt verschiedene App-Pakete.

Neues aus dem Play Store: Wir präsentieren Ihnen die Neuerscheinungen aus allen Kategorien.

Internetzugang: Wir stellen Ihnen Browser-Apps abseits der großen Platzhirsche Chrome, Firefox etc. vor.

Für Autofahrer: Smartphones im Auto können so viel mehr als nur navigieren. Sie kennen günstige Treibstoffpreise und Parkplätze, erinnern später daran, wo das Auto steht, und helfen sogar den künftigen Autofahrern bei der Führerscheinprüfung. Bei einer Panne kann ein Smartphone auch Hilfe anfordern und Ersatzteile finden. Wir zeigen Ihnen hier die besten Auto-Apps.

Personal Trainer: Wer etwas für seine Gesundheit tun will, dem helfen die Fitness-Apps, die wir unter die Lupe genommen haben.

Gehirnjogging: Gedächtnistrainer vertreiben Ihnen die Zeit und bringen nebenher Ihre grauen Zellen in Schuss. In unserer Appstrecke stellen wir Ihnen verschiedene „Trainingsprogramme“ vor.

Klingeltöne: Wem die Standard-Klingeltöne seines Smartphones zu langweilig sind, der findet in unserer Appstrecke vielleicht eine geeignete Alternative dazu.

Besser wirtschaften: Mit diesen Haushaltsbüchern, Ausgabenplanern und mehr haben Sie die persönliche Finanzplanung wieder voll im Griff.

Praxis: Mehr aus Android herausholen

Tipps & Tricks: Mit unseren Tipps und Anleitungen holen Sie mehr aus Ihren Android-Geräten heraus.

Das Update auf Android 7, 8 und 9: Android 7 „Nougat“ wurde im August 2016 offiziell vorgestellt, ziemlich genau ein Jahr später Android 8 „Oreo“, das aktuell in Version 8.1 verfügbar ist. Nun wird Android 9 „Pie“ ausgerollt. Wir sagen Ihnen, welche Geräte Updates erhalten.

App-Berechtigungen unter Android: Viele Programme fordern deutlich mehr Rechte, als sie eigentlich benötigen. AndroidWelt erklärt Ihnen, was hinter den einzelnen App-Berechtigungen steckt und was Sie beachten müssen.

Android im Alltag: Mithilfe unserer einfachen Anleitungen und Tipps machen Sie mehr aus Ihrem Android-Smartphone und -Tablet.

