AndroidWelt 2/2021 jetzt am Kiosk: Fit für 2021

Eine Auswahl der Themen in der neuen AndroidWelt:

Magazin: Neues & Aktuelles

News & more: Interessantes rund ums Smartphone



Neue Produkte: Wir präsentieren die interessantesten neuen Phones & Co.



Neue Gadgets: Wir präsentieren Ihnen auf diesen beiden Seiten das coolste Smartphone-Zubehör der letzten Zeit.



Sicherheit: Hardware- oder Softwarelücken, Angriffe aus dem Internet oder Infos zu Virenscannern – wir informieren Sie!



Digital Life: Geräte, die sich per App steuern lassen, sollen das Leben insgesamt leichter machen. Wir haben die spannendsten smarten Produkte zusammengesucht.



Authentifizierung beim Onlineeinkauf: Das ist neu beim Bezahlen von Interneteinkäufen, der Ökodesign-Richtlinie 2021 und den Energielabeln.





Special: Smartphone-Probleme lösen

Smartphone-Probleme lösen: Macht das Smartphone Probleme, helfen Ihnen unsere Tipps weiter.

Android-Probleme: Ihr Smartphone bekommt keine Updates mehr? Wir haben Lösungen dafür und sagen Ihnen, was Sie bei Problemen mit der Google-Anmeldung tun können.

Hardwareprobleme: Ein Smartphone ist ein Gebrauchsgegenstand, der schon mal runterfallen kann – auch ins Wasser. Wie Sie bei einem unfreiwilligen Bad des Geräts reagieren sollten und ob es ein (wirksames) Mittel gegen Kratzer auf dem Display gibt, verraten wir Ihnen unter anderem in diesem Artikel.

Verbindungsprobleme: Der Kopfhörer will sich nicht via Bluetooth mit dem Smartphone verbinden? Dann heißt es, die Ursache ausfindig zu machen. Wir haben Lösungsansätze für Sie.

Sicherheitsprobleme: Wer sein Smartphone verloren hat, muss nicht gleich in Panik verfallen. Wir zeigen Ihnen, was Sie in diesem Fall am besten machen, und mehr.

Hardware: Smartphones, Tablets & mehr

Hardware im Test: Die Highlights aus unserem Testlabor

Einzeltest Bosch Spexor: Tragbares Alarmgerät mit integrierter Sirene

Einzeltest Devolo WLAN Repeater +ac: Repeater mit zwei LAN-Ports und vier Antennen

Einzeltest Yeedi 2 Hybrid: Der Saug-Wisch-Roboter mit Navigationsfunktion

Kurztest Harman Kardon Citation Oasis: Der Smartspeaker mit Web- und DAB+-Radio

Kurztest Lenovo Ideapad Duet Chromebook: Das 10-Zoll-Tablet wird dank Tastatur und Magnethülle zum leichten Touchscreen-Notebook.

Kurztest Taotronics Soundliberty 80: True-Wireless-Kopfhörer in Airpod-Optik

Kurztest Zhiyun Smooth X: Schicker, aber schwerer Selfiestick mit Gimbal

Apps: Frisch im Labor getestet

Android-Apps: Der Google Play Store bietet eine Fülle an Apps. Damit Sie nicht den Überblick verlieren, schnüren wir Ihnen verschiedene App-Pakete.

Für den Alltag: Diese Anwendungen sollen Ihnen das Leben etwas angenehmer oder unterhaltsamer machen.

Den Nachwuchs bespaßen: Wer seinen Kindern Abwechslung vom Homeschooling und Lernen verschaffen möchte, der kann sich unsere Kinder-Apps ansehen.

Zocken!: Für den schnellen Zeitvertreib sind Spiele ideal. Wir stellen Ihnen verschiedene Titel vor, die Sie garantiert auch länger an den Bildschirm fesseln.

Fernsehen: In unserer App-Strecke stellen wir Ihnen Apps von Fernsehsendern, aber auch zu bestimmten Sendungen vor. Und natürlich bleibt auch Netflix nicht außen vor.

Körper und Geist: Egal, ob Sie Rückenschmerzen haben, weil das „Homeoffice“ nur der Küchentisch samt Stuhl ist, oder Neujahrsvorsätze einlösen möchten: Unsere Fitness-Apps helfen dabei, etwas für Ihre Gesundheit zu tun.

Special: Netzwerk

Netzwerk: Wenn das Heimnetz falsch konfiguriert ist, kann das Folgen haben. Wir geben Tipps für eine bessere Netzwerkstruktur.

Fritzbox absichern: Die Fritzbox ist bei den meisten Anwendern das Tor zum Internet. Wir sagen Ihnen, wie Sie damit Ihr Netzwerk optimal schützen.

Fritzbox-Probleme lösen: Ihre Fritzbox tut nicht so, wie Sie es wollen? Dann stimmt vermutlich etwas mit der Konfiguration nicht. Wir führen wir Sie durch die Diagnosefunktionen.

Viele Wege führen zum Ausdruck: Unser Ratgeber erklärt, wie Sie Ihren Drucker auch vom Smartphone aus ansteuern, über das Internet sogar unterwegs.

WPA3: WPA3 soll Ihr WLAN noch robuster gegen Angriffe machen. So setzen Sie WPA3 richtig ein und vermeiden Probleme beim Umstieg.

Wi-Fi 6E – das neue WLAN: Wir erkären Ihnen die Auswirkungen des neuen WLAN -Standards.

Praxis: Mehr aus Android herausholen

Tipps & Tricks: Mit unseren Tipps und Anleitungen holen Sie mehr aus Ihren Android-Geräten heraus – egal, ob Sie auf dem Gebiet noch Einsteiger oder bereits Profi sind.

Das Update auf Android 8, 9, 10 und 11: Android 8 „Oreo“ wurde im August 2017 vorgestellt, knapp ein Jahr darauf kam Android 9 „Pie“, im Herbst 2019 dann Android 10 „Q“. Nun steht Android 11 „R“ in den Startlöchern. Wir sagen Ihnen, welche Geräte Updates erhalten.

Schneller ans Ziel – neue Funktionen in Google Maps: Es gibt keinen Monat, in dem Google nicht Neuerungen für seine Navigationslösung veröffentlicht. Wir haben die wichtigsten Funktionen der letzten Monate für Sie zusammengefasst.

Virtuell reisen: Auch in Zeiten von allgemeinen Reisebeschränkungen müssen Sie nicht auf Kultur und Sehenswürdigkeiten verzichten. Wir zeigen Ihnen in diesem Beitrag, wie Sie mit Ihrem Smartphone gemütlich vom Sofa aus Museen und Städte besichtigen.

Bilder am Smartphone und PC bearbeiten: Smartphone-Fotos sind selten perfekt, oft müssen sie nachbearbeitet werden. Wir zeigen Ihnen in diesem Workshop, welche Korrekturen Sie problemlos gleich am Phone erledigen und wann Sie zum PC wechseln sollten.

Android im Alltag: Wir helfen Ihnen dabei, mehr aus Ihrem Mobilgerät zu machen. Dieses Mal sagen wie Ihnen, wie Sie lokale Corona-Verordnungen in der Nina-App aufrufen, gemeinsam trotz Social Distancing Disney+ schauen, Briefe per App frankieren, einen Comic-Avatar erstellen, Spotify-Playlisten am Smartphone bearbeiten, QR-Codes mit Android auslesen, Whatsapp-Nachrichten mit Ablaufdatum versehen und eine Website in eine App verwandeln.

