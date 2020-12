Ralf Buchner

In der aktuellen AndroidWelt 1/2021 finden Einsteiger und Profis die besten Tipps zu Android, Smartphone und Apps. Jetzt am Kiosk und im PC-WELT-Shop.

Vergrößern AndroidWelt 1/2021 jetzt am Kiosk: 5G - So klappt der Umstieg

5G ist der kommende Mobilfunkstandard, der mit hohen Datenraten und neuen Einsatzgebieten überzeugen will. In unserem großen Special sagen wir Ihnen, ob sich der Umstieg heute schon lohnt. Das und vieles mehr finden Sie in der neuen AndroidWelt 1/2021. Jetzt am Kiosk oder bequem im PC-WELT-Shop bestellen!

Eine Auswahl der Themen in der neuen AndroidWelt:

Magazin: Neues & Aktuelles

News & more: Interessantes rund ums Smartphone



Neue Produkte: Sie suchen ein neues Smartphone? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir haben die interessantesten neuen Modelle für Sie zusammengesucht und stellen Sie Ihnen auf dieser Doppelseite vor.



Neue Gadgets: Wer ein Smartphone besitzt, der interessiert sich meist auch für Zubehör wie Ladegeräte, Kopfhörer & Co. Wir stellen Ihnen auf diesen beiden Seiten das coolste Smartphone-Zubehör der letzten Zeit vor.



Digital Life: Geräte, die sich per App steuern lassen, sollen Ihnen den Alltag erleichtern. Sie erhöhen die Lebensqualität sowie die Sicherheit und sollen das Leben insgesamt leichter machen. Wir präsentieren Ihnen die spannendsten Produkte.





Special: 5G

5G: 5G ist der kommende Mobilfunkstandard. Wir sagen Ihnen, ob sich der Umstieg lohnt.

Ein holpriger Start der neuen Mobilfunkgeneration: Die ersten 5G-Smartphones sind in Deutschland erhältlich. Wir geben Ihnen einen Überblick über die aktuelle 5G-Situation in Deutschland, die verfügbaren Angebote und die aktuellen Herausforderungen.

Kaufberatung Smartphones: Die aktuelle Smartphone-Generation ist so „selbständig“ wie nie. Intelligente Kamerafunktionen dank KI-gestützter Prozessoren, Zooms, die sich an der Auflösung bedienen, und Displays, die schneller denn je arbeiten. Und natürlich 5G.

5G schon jetzt?: Der 5G-Netzausbau schreitet voran, die Smartphone-Preise sinken. Ob sich der Einstieg lohnt, erfahren Sie in diesem Artikel.

Für 5G, LTE & Co.: Kaum ein Datentarif liefert in der Praxis die Datenraten, die der Hersteller verspricht. Mit unseren Apps finden Sie dies heraus und noch mehr.

Hardware: Smartphones, Tablets & mehr

Hardware im Test: Die Highlights aus unserem Testlabor

Kaufberatung 2021: Aktuelle Technik zum Schnäppchenpreis funktioniert selten, ist zur Zeit jedoch wahrscheinlicher denn je. Dabei helfen Ihnen die gesenkte Mehrwertsteuer und unsere Kauftipps für Router, TWS-Kopfhörer und Fitnesstracker.

Kurztest Earfun Air Pro: Der kabellose In-Ear-Kopfhörer kommt mit aktiver Geräuschunterdrückung, die Sie per Knopfdruck zuschalten. Alles zur Wiedergabequalität bei Musik und Sprache erfahren Sie in unserem Test.

Kurztest Yeedi K650: Der Yeedi K650 ist ein Saug-Wisch-Roboter, der auf Wunsch beide Arbeiten auf einmal erledigt. Aufgrund seines Preises ist er ein ideales Einsteigergerät, das seine Leistung aber nicht verstecken muss.

Apps: Frisch im Labor getestet

Android-Apps: Der Google Play Store bietet eine Fülle an Apps und täglich kommen neue dazu. Damit Sie nicht den Überblick verlieren, schnüren wir Ihnen in jeder Ausgabe der AndroidWelt verschiedene App-Pakete.

Hilfsprogramme: Mit der richtigen App kann ein Smartphone zum Nachtsichtgerät oder Bewegungsmelder werden. Auch beim Videoschnitt, beim Berechnen wissenschaftlicher Formeln und mehr gehen Ihnen Apps zur Hand.

Games: Für den schnellen Zeitvertreib sind Spiele ideal. Wir stellen Ihnen verschiedene Titel vor, die Sie garantiert auch länger an den Bildschirm fesseln – egal, ob Sie lieber in einer malerischen Landschaft oder einer abgedrehten Farm unterwegs sind.

Lifestyle: In dieser App-Strecke finden Sie Anwendungen, die Ihnen das Leben etwas angenehmer machen sollen. Wir stellen Ihnen eine Shopping-App vor, mit der Sie auf sehr angenehme Weise zu neuen Klamotten kommen, einen digitalen Fitnesstrainer, der sich Ihren inneren Schweinehund vornimmt, ein Tagebuch für Ihre Erlebnisse und Gedanken sowie eine Rezeptsammlung.

Special: Sicherheit

Sicherheit: Im Internet lauern diverse Gefahren für Mobilgeräte und deren Daten. Wir sagen Ihnen, wie Sie sich davor schützen.

Sicherheits-News: Wir informieren Sie über aktuelle Sicherheitsthemen und mehr!

13 Sicherheits-Apps im Test: Das AV-Test Institut hat 13 Schutzprogramme für Android daraufhin getestet, wie gut sie Mobilgeräte vor Malware schützen. Die Ergebnisse sind insgesamt recht erfreulich, die Virenerkennung durchwegs hoch.

Vorsicht Stalkerware!: Zeigt Ihr Smartphone in letzter Zeit seltsame Symptome wie Hintergrundgeräusche beim Telefonieren? Dann sind Sie unter Umständen Opfer eines Cyber-Stalkers geworden. Wir zeigen Ihnen, was Sie tun können.

Die allgegenwärtigen Cookies: Unser Ratgeber erklärt Sinn und Aufgaben von Cookies und gibt Tipps, wie Sie die Dateien

zu Ihrem Vorteil managen.

Routerschutz: Mit unserer Checkliste machen Sie Ihren Router angriffssicher.

Praxis: Mehr aus Android herausholen

Tipps & Tricks: Mit unseren Tipps und Anleitungen holen Sie mehr aus Ihren Androiden heraus.

Das Update auf Android 8, 9, 10 und 11: Android 8 „Oreo“ wurde im August 2017 vorgestellt, knapp ein Jahr darauf kam Android 9 „Pie“, im Herbst 2019 dann Android 10 „Q“. Nun steht Android 11 „R“ in den Startlöchern. Wir sagen Ihnen, welche Geräte Updates erhalten.

Neue Technik für Ihr WLAN: Wir erläutern, wie Sie mit Band-Steering & Co. den Datenaustausch im Funknetz verbessern.

Bluetooth-Probleme: Bluetooth ist zu einem der wichtigsten Standards beim Koppeln von Geräten geworden. Nicht immer funktioniert der Verbindungsaufbau zwischen den Geräten jedoch problemlos. Im Workshop zeigen wir Ihnen, wie Sie diese und andere Herausforderungen meistern.

Eigene Videos schneiden: Wir zeigen Ihnen, wie Ihre Filmaufnahmen immer gelingen und wie Sie unter Android Ihren Film nachbearbeiten.

Fritzbox: Smart Home ganz automatisch: Mit neuen Geräten und einem neuen Fritz-OS steuern Sie das smarte Zuhause per Fritzbox noch bequemer. Wir zeigen, wie Sie alle Komponenten optimal miteinander verbinden.

DAB+: Digitalradio mit Auto & Smartphone: Digitales Radio bietet gegenüber UKW viele Vorteile. Unser Ratgeber erläutert die Unterschiede zwischen Internetradio und DAB+ und erklärt, wie Sie digitale Sender hören.

Android im Alltag: Wir helfen Ihnen dabei, mehr aus Ihrem Mobilgerät zu machen. Dieses Mal sagen wir Ihnen, wie Sie Smartphones aus Google Family Link entfernen, ein alternatives Anmeldeverfahren bei der 2FA einrichten, Daten schnell zwischen zwei Android-Smartphones austauschen undvieles mehr.

