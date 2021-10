René Resch

Ein Android-Trojaner, der sich in vielen unscheinbaren Apps versteckt, zockt Nutzer ab - Die Liste ist lang, entsprechende Apps sollten sofort deinstalliert werden.

Vergrößern Android-Trojaner: Diese Apps sollten Sie sofort löschen! © rafapress/Shutterstock.com

Trojaner auf seinem Smartphone zu haben ist keine spaßige Sache, wenn diese dann auch noch Abos für abschließen und sich weiter verbreiten wird es noch ernster. Android-Nutzer sind von solcher Schadsoftware leider häufiger betroffen - dabei sind einige Apps besonders dreist.

Auch wir berichteten bereits über den Trojaner:

Einem Report von "Zimperian Labs" zufolge wird ein bösartiger Trojaner, den die Sicherheitsforscher "GriftHorse" nennen, für eine kriminelle mobile Kampagne verwendet, die dem Bericht zufolge als besonders "aggressiv" gilt. Mehr als 10 Millionen Android-Nutzer aus über 70 Ländern wurden dabei bereits Opfer der Masche, bei der unschuldig aussehende Apps heruntergeladen haben, die ohne ihr Nutzer-Wissen Abos abschließen, die monatlich gezahlt werden müssen.

Mehr als 200 Apps aus Kategorien Tools, Unterhaltung, Dating und sind Teil des Trojaner-Netzwerks. So entstand ein weitverzweigtes Netz aus Schadsoftware. Apps wie "Handy Translator Pro" wurden dabei bereits mehr als 500.000 Mal installiert. Der Betrug geht bis November 2020 zurück.

Betroffen sind Android-Nutzer aus verschiedenen Ländern wie: Australien, Brasilien, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Indien, Russland, Saudi-Arabien, Spanien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten.

Opfer zahlen mehr als 30 Euro monatlich

Die Forscher schreiben weiter: "Während typische Premium-Service-Betrügereien Phishing-Techniken ausnutzen, versteckt sich diese spezielle globale Variante hinter Android-Anwendungen, die als Trojaner fungieren und es ermöglicht, die Interaktionen der Nutzer für eine verstärkte Verbreitung und Infektion zu nutzen." Die Apps scheinen harmlos, wenn man ihre Beschreibungen und die angeforderten Berechtigungen gelesen hat, dies ändert sich jedoch, "wenn Nutzer monatlich für Premium-Dienste, die ohne Nutzer-Wissen und etwaiger Zustimmung, belastet werden."

Geschädigte erhalten nach Installation mehrere Warnungen, dass sie einen Preis gewonnen hätten und diesen sofort einfordern müssten. Entsprechende Pop-up-Fenster wurden fünfmal pro Stunde eingeblendet, bis Nutzer schließlich nachgeben und den "Preis" irgendwann annehmen. Danach wird auf eine Website weitergeleitet, auf der nach der eigenen Telefonnummer gefragt wird. Dabei handelte es sich um einen Vertrag für einen SMS-Dienst, der umgerechnet mehr als 30 Euro pro Monat kostet.

Diese Apps sollten Sie sofort deinstallieren!

Aus Googles Play-Store sind die bösartigen Apps bereits verschwunden, in App-Stores von Drittanbietern sind die verseuchten Apps allerdings teils weiterhin gelistet.

Einige der in dem Bericht aufgelisteten Anwendungen finden Sie unten in der Reihenfolge der am häufigsten heruntergeladenen Anwendungen. Wenn Sie einen dieser Apps installiert haben, sollten Sie diese umgehend deinstallieren: