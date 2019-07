Android Q erhält über 60 neue Emojis

Panagiotis Kolokythas

Google stellt die über 60 neuen Emojis vor, die mit Android Q eingeführt werden. Darunter: Falafel und Faultier.

Vergrößern Die neuen Emojis in Android Q © Google LLC

Mit Android Q steht die nächste große Android-Version in den Startlöchern, die später in diesem Jahr erscheinen wird. Aktuell befindet sich die Entwicklung noch in der Beta-Phase. Anlässlich des Welt-Emoji-Tages am 17. Juli hat Google nun die über 60 neuen Emojis vorgestellt, die mit Android Q eingeführt werden. Hinzu kommen optisch aktualisierte Emojis.

Viele der neuen Emojis in Android Q sind dem Thema Inklusion gewidmet: So gibt es beispielsweise ein Emoji, welches eine Person in einem Rollstuhl zeigt und ein anderes, auf welchem ein Mann oder eine Frau mit Blindenstock zu sehen sind. Ein anderes Emoji zeigt ein Ohr mit Hörgerät und auf einem weiteren Emoji ist ein Blindenhund zu sehen. Hinzu kommen auch noch ein paar neue Tier-Emojis: Otter, Faultier, Orang-Utan und Stinktier.



Einen Überblick über alle über 60 neuen Emojis in Android Q finden Sie in diesem Google-Fotos-Album.



