Android: Neue Funktionen für Pixel 6 und Pixel 6 Pro

Denise Bergert

Google hat mit dem Rollout von neuen Features für die beiden Smartphones Pixel 6 und Pixel 6 Pro begonnen.

Vergrößern Update für Pixel-6-Modelle. © Google

Während ältere Pixel-Modelle in diesem Monat bereits mit neuen Android-Funktionen bedacht wurden, mussten sich Besitzer der Pixel-6-Generation in Geduld üben. Jetzt beginnt Google mit der Auslieferung des neuesten Updates für das Pixel 6 und das Pixel 6 Pro, wie 9to5Google berichtet.



Akku-Widget zeigt Ladestände von Bluetooth-Geräten

Die Software bringt mehrere neue Funktionen auf die beiden Google-Smartphones. So können Nutzer nun auch per Texteingabe an einem Telefonat teilnehmen. Neu sind außerdem zusätzliche Übersetzungsmöglichkeiten. Mit dem Update hält auch das neue Akku-Widget auf dem Pixel 6 und dem Pixel 6 Pro Einzug. Über das kleine Zusatz-Tool können Smartphone-Nutzer auf einen Blick die Akkustände aller verbundenen Bluetooth-Geräte einsehen. Bei drahtlosen In-Ear-Kopfhörern werden die Akkustände der einzelnen Ohrhörer allerdings nur bei Modellen von Google angezeigt.

Schnellnavigation für Hintergrunddesign

Das neue Update bietet weiterhin die Möglichkeit, das Hintergrunddesign zu ändern, ohne dafür in die Einstellungen navigieren zu müssen. Ein langer Druck auf den Startbildschirm genügt. Daraufhin öffnet sich das On-Screen-Menü mit entsprechenden Optionen. Das Update basiert auf Android 12L und beinhaltet neben Verbesserungen für die Bedienoberfläche auch mehrere Patches für Bugs und Probleme.