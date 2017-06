Android 7 Nougat: Diese Geräte erhalten das Update

Android 7.0 Nougat ist für immer mehr Android-Geräte verfügbar. Hier erfahren Sie, welche Geräte das Update bereits erhalten haben oder noch erhalten werden.

Vergrößern Das Honor 6X ist seit dem 4.1.2017 fuer 249 Euro in Deutschland erhaeltlich

Google hat die Auslieferung von Android 7.0 Nougat am 22. August 2016 verkündet. Damit fängt auch die Ablösung von Android 6.0 Marshmallow an. Den offiziellen Namen hat Google Ende Juni 2016 bekannt gegeben. Zunächst erhalten die Nexus-Geräte das Update auf Android 7.0 Nougat. Auf Wunsch erhalten die Nexus-Besitzer Android 7 Nougat einem kleinen Trick sogar sofort und ohne Wartezeit!

Mit der Zeit werden dann die Updates für die Smartphones der anderen Hersteller folgen. Das LG V20 wird übrigens eines der ersten Smartphones sein, welches bereits demnächst mit Android 7 Nougat ausgeliefert wird. Das Pixel und Pixel XL von Google werden die ersten Smartphones sein, die im Oktober sogar mit Android 7.1 Android 7.1 in den Handel kommen.



Zu den Neuerungen von Android 7 Nougat gehört unter anderem die Multi-Window-Unterstützung, eine Unterstützung für die Grafik-API Vulcan und die neue Data-Saver-Funktion. In diesem Artikel stellen wir Ihnen alle bereits für Android 7.0 Nougat angekündigten Neuerungen und Verbesserungen ausführlich vor.

Update, 16. Juni 2017: Sony Xperia XA Ultra, Samsung Galaxy A (2016) erhalten Update - OnePlus 2 erhält es nicht



Für das Xperia XA Ultra wird nun laut dem Xperia-Blog das Update für Android 7 (Nougat) ausgeliefert. In Deutschland hat auch die Auslieferung des Updates für das Samsung Galaxy A3 (2016) und Samsung Galaxy A5 (2016) begonnen. Dafür hat OnePlus in diesen Tagen bestätigt, dass es doch kein Android-7-Update für das OnePlus 2 geben wird.



Update, 03.05.2017: Honor 6X erhält Nougat-Update

Honor hat mit der Auslieferung von Android Nougat für das Honor 6X begonnen. Die Besitzer des Smartphones erhalten es als Over-the-Air-Update. Alternativ kann das Update auch manuell über die Einstellungen unter "Updateprogramm" angestoßen werden. Das Update enthält auch EMUI 5.0. Mit EMUI 5.0 wird unter anderem die Speicherverwaltung optimiert, so dass laut Angaben von Huawei/Honor Daten im Arbeitsspeicher weniger fragmentiert werden.

Sony hat mit der Auslieferung von Android 7.1.1 für das Xperia XZ und Xperia X Performance begonnen. Die Build-Nummer der Firmware erhöht sich nach dem Update auf 41.2.A.2.199, berichtet der Xperia-Blog. Android enthält alle Sicherheitsupdates, die Google bis zum 1. April 2017 veröffentlicht hat.



LG wird für das LG G4 und LG V10 ebenfalls ein Nougat-Update bereitstellen. Das teilt zumindest LG Italien in einem Blog-Eintrag mit. Das Update für die Smartphones soll in der zweiten Jahreshälfte 2017 erscheinen. Bisher gab es nur Gerüchte darüber, dass die beiden Smartphone-Modelle ein Nougat-Update erhalten werden. Wir haben die Liste der Geräte, für die Android 7.0 Updates erscheinen oder bereits erschienen sind, entsprechend aktualisiert. Sie finden die Liste weiter unten in diesem Artikel.



Update, 06.03.2017: Samsung Galaxy S7 (Edge) und Huawei P9 Plus

Samsung liefert seit wenigen Tagen das Android-Nougat-Update nun auch an deutsche Besitzer eines Samsung Galaxy S7 und Samsung Galaxy S7 Edge aus. Der Hersteller Huawei liefert sein Nougat-Update für das Huawei P9 Plus aus, nachdem das Update bereits seit einiger Zeit für das P9 erhältlich ist.



Update, 10.02.2017: Nvidia Shield Tablet K1 und Sony-Smartphones

Nach dem Shield TV liefert Nvidia nun das Android-7-Update mit der Firmware-Version 5.0 auch für das Nvidia Shield Tablet K1 aus. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass das Nvidia-Tablet vor eineinhalb Jahren auf den Markt kam. Zu den Neuerungen gehört beispielsweise die Möglichkeit, zwei Apps gleichzeitig auf dem Display anzeigen zu lassen.

Sony soll außerdem damit begonnen haben, dass Nougat-Update wieder für das Xperia Z5, Xperia Z4 Tablet und Xperia Z3+ auszuliefern, nachdem die Verbreitung des Updates vorübergehend gestoppt worden war.

Honor hat mit der Auslieferung von Android 7.0 Nougat für das Honor 8 begonnen. Das Update ist über die HiCare-App verfügbar, wie der Hersteller mitteilt. Die EMUI 5.0 erweitere Android Nougat um nützliche Funktionen in einem modernen Design, außerdem ermögliche die Twin-App mehrere Accounts bei Apps wie WhatsApp oder Facebook auf einem Smartphone. Eine neue Scan-Funktion mache das Abtippen von Visitenkarten überflüssig.

Vergrößern Das Honor 8 erhält mit dem Nougat-Update Emui 5.0 © Honor

So können Sie das Android-7-Update installieren:

1. Die HiCare-App über den Google Play Store auf die neueste Version updaten und öffnen

2. Region auf „Europa“ einstellen, Sprache festlegen und über das Häkchen rechts oben bestätigen

3. Reiter „Ich“, dann „Nach Updates suchen“ antippen

4. Download und Installation des Updates bestätigen

Zu einem späteren Zeitpunkt wird das Update auch per Over-The-Air-Verfahren verbreitet und wird dann über "Einstellungen -> Updateprogramm -> Nach Updates suchen" verfügbar sein.



Lenovo hat für die Zeit zwischen Mitte und Ende Februar die Veröffentlichung des Android-7.0-Updates für folgende Moto-Smartphones in Aussicht gestellt: Moto G4, Moto G4 Plus, Moto X Force und Moto X Play. Im Laufe des ersten Quartals 2017 wird das Update außerdem für folgende Modelle erscheinen: Moto X Style, Moto G4 Play und Moto Z. Für das Moto Z ist das Update bereits seit Dezember 2016 verfügbar.



Samsung hat offiziell bestätigt, dass die Auslieferung von Android 7 (Nougat) für die Smartphones Samsung Galaxy S7 und Samsung Galaxy S7 Edge begonnen hat. Nach den Teilnehmern des Nougat-Beta-Programms erhalten nun auch alle anderen Besitzer der beiden Smartphones nach und nach das Update. Später im Jahr wird das Nougat-Update für weitere Galaxy-Geräte folgen. Darunter dem Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge Plus, Galaxy Note 5, Galaxy Tab A, Galaxy Tab S2 und Galaxy A3.



In einem Tweet teilt Motorola am Montag (16.1.) mit, dass Android 7 für Moto G4 Plus Ende Januar erscheinen wird. Zeitgleich dürfte das Update dann auch für die anderen Moto-Geräte (siehe unten) erscheinen.



Dem aktuellen Stand zufolge wird Android Nougat als Update demnach für folgende Geräte verfügbar sein:

(Hinweis: Die Liste wird ständig aktualisiert! Bisher offiziell unbestätigte Angaben sind entsprechend markiert)

Google

Honor

Honor 8

Vergrößern HTC hat Android-Nougat-Updates für die drei Smartphones HTC 10, HTC One A9 und HTC One M9 angekündigt

HTC

HTC hat als einer der ersten Hersteller ebenfalls per Tweet am 30. Juni 2016 Android-Nougat-Updates für folgende seiner Geräte angekündigt:

HTC 10

HTC One A9

HTC One M9

Huawei

Huawei Nova / Huawei Nova Plus

Huawei Mate 8



Huawei P9

Huawei P9 Plus

Huawei P9 Lite



Lenovo

Moto Z

Moto Z Play

Moto Z Force

Moto G4

Moto G4 Play

LG

Nexus 5X

LG G5

LG G4

LG V10



LG V20 (erscheint im September 2016 in Südkorea mit Android 7, später dann auch in Europa erhältlich)



Lenovo Moto

Moto G (4th Gen)

Moto G Plus (4th Gen)

Moto G Play (4th Gen)

Moto X Pure Edition (3rd Gen)

Moto X Style

Moto X Play

Moto X Force

Droid Turbo 2

Droid Maxx 2

Moto Z

Moto Z Droid

Moto Z Force Droid

Moto Z Play

Moto Z Play Droid

Oneplus

Nvidia

Samsung (aktuell nur Gerüchte, keine offiziellen Ankündigungen!)



Sony

Xperia Z3+

Xperia Z4 Tablet

Xperia Z5

Xperia Z5 Compact

Xperia Z5 Premium

Xperia X

Xperia XA

Xperia XA Ultra

Xperia X Performance



Vernee

Vernee Mars

Vernee Thor

Vernee Apollo Lite



ZTE