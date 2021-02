Android: Google gestattet Glücksspiel-Apps ab 1. März 2021

Panagiotis Kolokythas

Google erlaubt in Deutschland die Veröffentlichung von Glücksspiel-Apps im Google Play Store. Diese Regeln gelten.

Vergrößern Google gestattet Glücksspiel-Apps in Deutschland © Dana.S / Shutterstock.com

Im Google Play Store dürfen ab dem 1. März 2021 auch Glücksspiel-Apps angeboten werden, mit denen die Nutzer um echtes Geld spielen können. Darüber informiert Google die App-Entwickler in einer Änderung der Google-Play-Richtlinen.



Konkret heißt es seitens Google:



"Wir haben unsere Richtlinie zu Glücksspielen, Spielen und Wettbewerben, bei denen um echtes Geld gespielt wird, aktualisiert, damit mehr Entwickler auf der ganzen Welt zukunftsfähige Unternehmen aufbauen und wir für mehr Sicherheit für unsere Nutzer sorgen können."



Google erweitert damit die Anzahl der Länder, in denen Entwickler lizenzierte Apps für Glückspiele veröffentlichen dürfen. Zu diesen neuen Ländern gehören

Deutschland, Australien, Belgien, Kanada, Kolumbien, Dänemark, Finnland, Japan, Mexiko, Neuseeland, Norwegen, Rumänien, Spanien, Schweden und USA.



Bereits zugelassen waren solche Apps für die Länder



Brasilien, Irland, Frankreich und Vereinigtes Königreich



Strenge Regeln gelten für Glücksspiel-Apps

Welche genauen Regeln für Glücksspiel-Apps und "Andere Apps für Spiele, Wettbewerbe und Turniere um echtes Geld" gelten, erläutert Google auf dieser Seite. Hier finden sich auch die Informationen darüber, wie für solche Apps geworben werden darf. Geregelt ist beispielsweise, dass die Entwickler dieser Apps eine "gültige Glücksspiellizenz für jedes Land" besitzen müssen, in der die App angeboten werden muss.

Außerdem müssen minderjährige Nutzer durch die App daran gehindert werden, in ihr spielen zu können. Die Glücksspiel-Apps müssen kostenlos herunterladbar und installierbar sein und es sind keine Google Play In-App-Abrechnungen erlaubt. In der App und in der App-Beschreibung müssen die Nutzer auch über gut sichtbare Informationen über verantwortungsbewusstes Glücksspiel informiert werden.