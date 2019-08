Android: Google Go ab sofort weltweit verfügbar

Denise Bergert

Googles reduzierte Google-Go-App für Android ist ab sofort weltweit verfügbar. Die Anwendung schont das Datenvolumen.

Vergrößern Google Go steht im Play Store zum Download bereit. © Google

Google hat seine Google-Go-App für Android in dieser Woche weltweit für alle Nutzer verfügbar gemacht . Seit 2017 stand die Anwendung nur in bestimmten Ländern und ihm Rahmen der Go-Edition von Android zum Download bereit. Nun können alle Nutzer auf die reduzierte Google-App zugreifen. Ursprünglich war Google Go für die Nutzer gedacht, in deren Heimatland kein flächendeckend mobiles Internet verfügbar ist.

Google Go bietet einen ähnlichen Umfang wie die herkömmliche Google-App. Ihre Downloadgröße fällt jedoch mit nur sieben Megabyte wesentlich geringer aus. Für die unterschiedlichen integrierten Funktionen benötigt die Google-Go-App zudem wesentlich weniger Datenvolumen als ihr großer Bruder. Google Go bietet Zugang zu den Web-Versionen unterschiedlicher Apps. Der Download dieser Apps auf das Smartphone ist dank Google Go nicht mehr nötig. Google Go gib Nutzern unter anderem Zugriff auf YouTube, die Web-Suche, die Bilder-Suche, Facebook, Twitter und Wikipedia.

Funktionen wie die Sprachsuche oder Google Lens sind in Google Go ebenfalls enthalten. Mit dem Kamera-Feature Google Lens können Nutzer bei aktivierter Kamera ihr Smartphone einfach auf einen Text richten. Google Lens liest diesen dann wahlweise vor oder übersetzt ihn. Google Go bietet außerdem eine Vorlese-Funktion für Websites. Die App steht ab sofort im Play Store zum kostenlosen Download bereit.