Android 12 jetzt für Pixel 3 (und höher) verfügbar

Google hat mit der Auslieferung von Android 12 begonnen. Diese Pixel-Geräte erhalten das Update jetzt.

Google hat am Dienstagabend (deutscher Zeit) nicht nur seine neuen Smartphones Pixel 6 und Pixel 6 Pro vorgestellt ( hier lesen Sie alle Details dazu ), sondern auch den Startschuss für die Auslieferung von Android 12 gegeben. Wie Google in einem Blog-Beitrag mitteilt, ist Android 12 ab sofort für alle Pixel-Smartphones ab dem Pixel 3 erhältlich. Das Google Pixel 3 kam im November 2018 auf den Markt.

Mit Android 12 verspricht Google ein persönlicheres, sichereres und einfacheres mobiles Betriebssystem für Smartphones. "Es bietet eine völlig neu gestaltete und personalisierte Oberfläche, neue Datenschutzfunktionen, die für Ihre Sicherheit entwickelt wurden, und nahtlosere Möglichkeiten, direkt in Ihr Spiel einzusteigen oder sogar auf ein neues Gerät zu wechseln", erklärt Google.

Verbessert werden etwa die Widgets, die nun das "Material You"-Design verwenden, um die Nutzer dynamischer mit Informationen zu versorgen. Bis Ende des Monats will Google über ein Dutzend der neuen Widgets für die wichtigsten Google-Apps ausliefern. Zum Schutz der Privatsphäre zeigt Android 12 deutlich an, wenn eine App Smartphone-Mikrofon oder -Kamera verwendet. Über zwei Schalter in den Schnelleinstellungen können diese Sensoren auch komplett abgeschaltet werden.

Die wichtigsten weiteren Neuerungen von Android 12 stellen wir Ihnen in diesem Beitrag vor:



Die Pixel-Smartphones von Google erhalten als erste Android-Smartphones das Update auf Android 12. Andere Hersteller werden jetzt nach und nach entsprechende Aktualisierungen ausliefern. Welche Smartphones das neue Android 12 erhalten werden, lesen Sie in diesem Beitrag:

