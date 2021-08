Android 12 ist fast fertig - Beta 4 jetzt verfügbar

Panagiotis Kolokythas

Google hat die vierte Beta von Android 12 zum Testen freigegeben. Damit ist die Entwicklung nun fast abgeschlossen.

Vergrößern Android 12 ist fast fertig © quietbits/Shutterstock.com

Google hat Android 12 Beta 4 zum Testen freigegeben. Damit erreicht die Entwicklung einen Höhepunkt, denn mit der Beta 4 hat Android 12 auch den Status "Plattform Stability" erreicht. Damit sind nun jetzt alle für Android 12 geplanten neuen Funktionen und Programmierschnittstellen enthalten. Fortan konzentrieren sich die Entwickler des mobilen Betriebssystems nun auf "den Feinschliff, die Performance und die Stabilität", wie Google mitteilt. Entsprechend werden die App-Entwickler nun dazu aufgerufen, ihre Apps für den Einsatz unter Android 12 fit zu machen.

Vergrößern Die Entwicklung von Android 12 liegt im Zeitplan © Google

"Wir bitten alle App- und Spieleentwickler, jetzt mit den abschließenden Kompatibilitätstests zu beginnen und sich darauf vorzubereiten, ihre Kompatibilitätsupdates so schnell wie möglich vor der endgültigen Veröffentlichung zu veröffentlichen", erklärt Google.



Geplant ist die Veröffentlichung von Android 12 später in diesem Jahr. Wir gehen davon aus, dass Android 12 im Spätsommer verfügbar sein wird. In der Regel kündigt Google zeitgleich dann auch immer neue Pixel-Geräte an, die dann mit der neuen Android-Version ausgeliefert werden. Google wird das Pixel 6 und Pixel 6 Pro voraussichtlich im September vorstellen. Alle bisher darüber bekannten Informationen finden Sie in diesem Beitrag.



Bis die Android-12-Updates auf anderen Smartphones landen, vergehen - je nach Hersteller - immer einige Monate. Unter anderem sollen diese Smartphones ein entsprechendes Android-12-Update erhalten.



Android 12 Beta 4 ist für Pixel und weitere Geräte erhältlich

Android 12 Beta 4 kann auf Pixel-Geräten ausprobiert werden und ist nach einer Anmeldung über Over-the-Updates verfügbar. Tester, die sich bereits für den Beta-Test angemeldet haben, erhalten entsprechende Updates automatisch. Außerdem ist Android 12 Beta 4 auch für ausgewählte Geräte von Partnern wie ASUS, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp und ZTE verfügbar. Für welche Geräte genauer, erfahren Sie auf der Website android.com/beta.



