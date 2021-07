Android 12: Games schon während des Downloads spielen

Denise Bergert

Mit Play-as-you-Download können Android-Games künftig schon während des Download-Vorgangs gespielt werden.

Vergrößern Google kündigt während des Google for Games Developer Summit 2021 neue Features für Android 12 an. © Google

Im Rahmen des Google for Games Developer Summit 2021 hat Google in dieser Woche neue Gaming-Funktionen für Android 12 angekündigt . Die neueste Version des mobilen Betriebssystems bietet ein Feature namens „Play-as-you-Download“. Ähnlich wie auf Sonys Playstation-Konsolen können Nutzer ein Spiel hier bereits spielen, obwohl der Download aus dem Play Store noch gar nicht abgeschlossen ist. Google will mit der Funktion die Wartezeit bei grafikintensiven Spielen aus dem Play Store verkürzen.

Für den Start der Spiele-App sind meist nur die eigentliche Spiele-Engine, das erste Level, die Startsequenz und die Bedienoberfläche notwendig. Diese werden über den Play Store zuerst heruntergeladen. Ist dieser Teil des Downloads abgeschlossen, können Nutzer das Spiel bereits starten. Weitere Level, Sound, Grafiken, Videos und Musik werden dann als Hintergrund-Download hinzugefügt. In einer Demonstration auf dem Google for Games Developer Summit zeigte Google am Beispiel eines 130 MB umfassenden Spiele-Downloads, dass bereits 20 Prozent ausreichen, um das Spiel zu starten.

Nötig für die Umsetzung von „Play-as-you-Download“ ist das in Android 12 implementierte Dateisystem Incremental FS. Aus diesem Grund ist das neue Feature auch nur auf Smartphones und Tablets mit dem neuen mobilen Betriebssystem möglich. Zur Einführung von „Play-as-you-Download“ ist noch die Unterstützung der Entwickler notwendig, die ihre Spiele an die Funktion anpassen müssen. Auf lange Sicht soll „Play-as-you-Download“ jedoch automatisch in alle Android-Spiele integriert werden.