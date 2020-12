Android 11: Samsung verrät Update-Pläne für Deutschland

Panagiotis Kolokythas

Samsung Deutschland macht neue Angaben darüber, wann für Galaxy-Produkte One UI3 mit Android 11 ausgeliefert wird.

Erst kürzlich hatte Samsung damit begonnen, das Android-11-Update für Smartphones der Galaxy-S20-Serie auszuliefern ( wir berichteten ). Jetzt gibt es auch von Samsung Deutschland einen aktualisierten Terminplan für den Start von One UI 3 mit Android 11, wie AllaboutSamsung.de berichtet. Die Informationen stammen aus der Samsung-Members-App und haben den Stand "Dezember 2020". Der Liste ist zu entnehmen, in welchen Monaten Samsung damit beginnt, die Updates für die Geräte nach und nach an alle Nutzer auszuliefern.



Dezember 2020

Galaxy S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra



Januar 2021

Galaxy Note 10 / 10+ / 10 5G

Galaxy Note 20 / 20 Ultra 5G

Galaxy S10 / S10+ / S10 Lite / S10 5G / S10e

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip / Z Flip 5G



Februar 2021

Galaxy S20 FE / S20 FE 5G

Galaxy Fold



März 2021

Galaxy A51

Galaxy M21 / M30s / M31 / M31s

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Tab S7 / S7+

Galaxy XCover Pro



April 2021

Galaxy A90 5G

Galaxy A71 / A40

Mai 2021

Galaxy A21s / A31 / A42 5G / A70 / A71 / A50 / A80

Galaxy Tab S6 / S6 Lite

Juni 2021

Galaxy A21s / A31 / A41

Galaxy Tab A

Galaxy Tab Active 3



Juli 2021

Galaxy A20e

Galaxy Tab S5e

August 2021

Galaxy A10 / A10s / A20 / A20s / A30s

Galaxy Xcover 4s

Galaxy Tab A8 (2019) / Tab A 10.1 (2019) / Active Pro





