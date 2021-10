Analyst: Disney+ überholt Netflix bis 2025

Denise Bergert

Laut der jüngsten Analysten-Prognose wird Disney+ bis 2025 zum größten Video-Streaming-Dienst der Welt.

Vergrößern Disney+ könnte bereits 2025 der größte Video-Streaming-Dienst weltweit sein. © Disney

Das Forschungsunternehmen Digital TV Research hat in dieser Woche einen aktualisierten Bericht zum Nutzer-Wachstum bei Video-Streaming-Diensten bis zum Jahr 2026 veröffentlicht. Den Analysten zufolge, könnte Disney+ in den nächsten fünf Jahren weltweit 284,2 Millionen Nutzer zählen. Bei Netflix sind es laut Digital TV Research im Jahr 2026 nur 270,7 Millionen.

„Drei Plattformen werden bis 2026 fast die Hälfte der weltweiten SVOD-Abonnements kontrollieren“ , so Digital TV Research. „Disney+ wird der größte Gewinner sein und Netflix im Jahr 2025 überholen. Disney+ wird zwischen 2021 und 2026 140 Millionen Abonnenten hinzugewinnen und damit seine Gesamtzahl auf 284 Millionen erhöhen. Etwa 121 Millionen der Disney+-Abonnenten (43 Prozent der Gesamtzahl) werden im Jahr 2026 in den 13 asiatischen Ländern unter der Marke Hotstar sein,“ sagen die Analysten in ihrem Bericht voraus.

Netflix wird bis 2026 53 Millionen neue Abonnenten gewinnen. Amazon Prime Video könnte laut den Analysten bis 2026 auf 243,4 Millionen Nutzer weltweit kommen. Apple TV+ könnte in den nächsten fünf Jahren auf einer abgeschlagenen Position hinter Tencent, iQuiyi und HBO mit 35,6 Millionen Abonnenten landen. Auch die Gesamtzahl der Video-Streaming-Abonnenten wird in den nächsten Jahren weiter steigen. Liegt sie 2021 noch bei 491 Millionen weltweit, könnten 2026 ganze 1,64 Milliarden Video-Streaming-Abos weltweit bestehen. China und die USA könnten dabei gemeinsam die Hälfte der weltweiten Abonnements stellen.

„China und die USA hatten Ende 2020 eine ähnliche Anzahl von Abonnements“ , erklärt Simon Murray, Hauptanalyst bei Digital TV Research. „Aufgrund des Drucks der Regierung verlangsamt sich das Wachstum in China, wo bis 2026 354 Millionen Abonnements erwartet werden. Die USA werden weiter wachsen, mit 450 Millionen Abonnements bis 2026“ .