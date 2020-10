Amorelie Adventskalender jetzt verfügbar

Ina Reiter

Der erotische Adventskalender 2020 mit vielen Überraschungen für Erwachsene ist schon erhältlich.

Vergrößern Der erotische Adventskalender ist Amazon-Beststeller in der Kategorie Sexspielzeug-Sets. © Amazon

Amorelie Erotischer Adventskalender 2020 - Das Original

Unter dem Motto "Lets Play" und in gewohntem türkisen Design verspricht der Adventskalender neue hochwertige Lovetoys und andere Überraschungen. Der Kalender von Amorelie gilt als beliebtes Geschenk und richtet sich an Paare, Frauen und Männer, die Abwechslung in ihr Liebesleben bringen wollen.

Der Preis

Derzeit ist der Bestseller-Kalender für Frauen, Männer und Paare für 99,90 Euro zu bekommen. Damit ist der Kalender 30 Euro günstiger als der Adventskalender von 2019 (UVP war 129,90 Euro). Es ist jedoch damit zu rechnen, dass er diesen Prime Day am 13. Oktober oder noch wahrscheinlicher am Black Friday im Angebot sein wird. Letztes Jahr reduzierte Amazon den Amorelie-Kalender in der Black Friday-Woche auf 80,96 Euro .



Sie sparen 377 Euro zum Gesamt-Warenwert

Laut Hersteller machen die Produkte hinter den 24 Türchen einen Gesamtwert von 477 Euro aus. Experten und Expertinnen wählten Artikel aus den beliebtesten Produktkategorien aus, etwa: Sextoys wie ein Paarvibrator, stimulierende Körperkosmetik, Soft-Bondage-Accessoires wie Handschellen und eine Augenbinde und mehr.

NEU: Mit Online-Loveguide

Dieses Jahr erhalten Käufer des Kalenders exklusiven Zugriff auf den Amorelie-Online-Loveguide. Dieser ergänzt den Kalender 24 Tage lang mit Erklärungen und Videos zu den Artikeln hinter den Türen. Zusätzlich gibt es Tipps und Tagesaufgaben.



Auch auf der Shop-Website von Amorelie wird der Kalender zum gleichen Preis, für 99,90 Euro angeboten.

