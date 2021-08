Amex Business: Edle Karte aus Metall mit 500-Euro-Bonus-Chance

Oliver Eismann

Ab sofort und bis zum 6. Oktober 2021 erhalten Geschäftskunden die American Express Platinum Card bei einer Neubeantragung mit einer Chance auf eine Gutschrift von 500 Euro. Der besondere Clou der Karte: Sie ist aus edlem Metall gefertigt und ein echter Hingucker.

American Express Business Platinum Card: Auf das haptische Gefühl von Luxus gibt es derzeit einen Bonus von 500 Euro on top.

American Express ist mit seinen Kreditkarten traditionell stark im Business-Segment präsent. Die Business Platinum Card bietet Geschäftskunden unter anderem attraktive Reise- und Fahrtguthaben, exklusive Partnerprogramme und Zugang zu vielen Lounges an Flughäfen. Über das Amex-Bonusprogramm lassen sich zusätzlich mit jeder Transaktion Punkte sammeln, die sich später in tolle Sachprämien, Gutscheine oder in Einkaufsguthaben umwandeln lassen.

Amex Business Platinum Card im Überblick

Die Business Platinum Card wird aus echtem Metall gefertigt, schmeichelt den Fingern und vermittelt Wertigkeit und Exklusivität. Sie versteht sich als flexible Firmenkarte für anspruchsvolle Unternehmer/innen sowie Vielreisende und kann hier beantragt werden .

Eckdaten der Business Card Platinum

Paketpreis: 700 Euro/Jahr (bei jährlicher Belastung)

Eine Hauptkarte aus Metall

Eine Zusatzkarte aus Metall

Zwei Platinum Cards für Privatausgaben (Hauptkarte und Zusatzkarte)

Bis zu 98 Business Gold Zusatzkarten für Mitarbeiter

Vorteile und Extras

Membership Rewards Bonusprogramm

Umfangreiche Reiseversicherung

200 Euro Dell Technologies Guthaben (jährlich)

200 Euro SIXT ride Fahrtguthaben (jährlich)

200 Euro Online-Reiseguthaben (jährlich)

Upgrades und Extras über Partnerprogramme mit diversen Hotels

Zwei Priority Pässe

Die Top-Vorteile der Business Platinum Card

Membership Rewards Bonusprogramm: Sammeln Sie für jeden Euro Umsatz einen Punkt im Bonusprogramm und belohnen Sie sich mit Sachprämien, Gutscheinen oder Gutschriften auf Ihrem Kreditkartenkonto. Mit SafeKey können Sie Kartentransaktionen außerdem direkt mit gesammelten Punkten bezahlen. Praktisch: In Deutschland übernimmt American Express die Pauschalversteuerung. So entstehen Unternehmen beim Einlösen von Prämien keine steuerlichen Nachteile.

Dell Technologies Guthaben: Sie erhalten ein jährliches Guthaben in Höhe von 200 Euro als Zuschuss für PCs, Notebooks und andere elektronische Geräte von Dell. Die ersten 100 Euro stehen direkt nach der Registrierung für das Bonusprogramm zum Shoppen bei Dell bereit. Danach gibt es das Bonusguthaben in Häppchen zu je 100 Euro im Januar und im August. Gültig ist das Guthaben dann für die jeweilige Jahreshälfte.

Vergrößern Die American Express Business Platinum Card ist aus Metall gefertigt. Sie schmeichelt den Händen und fühlt sich wertig an. © American Express

SIXT ride Fahrtguthaben: Egal ob München, London oder New York – lassen Sie sich mit dem Taxi oder der Limousine vom Flughafen zum Geschäftsmeeting chauffieren. Ihrem SIXT-Account werden dafür nach der Registrierung für das Bonusprogramm jährlich 200 Euro gutgeschrieben. Angerechnet wird es dann in Teilguthaben zu je 20 Euro pro Fahrt. Buchen lässt sich der Fahrdienst zeitgemäß bequem per App.

Online-Reiseguthaben: Jedes Jahr von Neuem stehen Ihnen als Inhaber einer Business Platinum Card 200 Euro für Reise- und Mietwagenbuchungen über das „American Express Reisen“-Portal zur Verfügung. Das Guthaben kann dabei in vollem Umfang eingelöst werden.

Priority Pass: Die Business Platinum Card verschafft Ihnen gemeinsam mit einer Begleitperson kostenfreien Zutritt zu über 1.200 Airport Lounges an mehr als 500 Flughäfen weltweit – egal mit welcher Airline und in welcher Klasse Sie fliegen. Zusätzlich profitieren Sie an den Flughäfen von Rabatten beim Shoppen, Abendessen oder Spa-Aufenthalten. Enthalten sind zwei Standard-Pässe.

500 Euro-Geschenk kassieren

Bis zum 6. Oktober 2021 sichert American Express den Antragstellern eines Business-Platinum-Paketes die Chance auf eine Gutschrift in Höhe von 500 Euro zu. Allerdings muss dazu in den ersten vier Monaten mit den Haupt- und Business-Zusatzkarten ein Umsatz von mindestens 20.000 Euro generiert werden. Bargeldabhebungen und die Jahresgebühr zählen nicht dazu. Ist das Ziel erreicht und die Kontoführung einwandfrei, erfolgt die Gutschrift im darauffolgenden Abrechnungszeitraum.

Tipp: Das Angebot gilt für Neukunden. Darunter fallen Sie auch, wenn Sie zwar eine Amex-Kreditkarte besitzen oder besessen haben, in den vorangegangenen 18 Monaten aber nicht als Hauptkarteninhaber einer deutschen Business Platinum Card registriert waren.

