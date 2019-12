Hans-Christian Dirscherl

Wer bei Amazon Weihnachtsgeschenke auf den letzten Drücker bestellt, sollte die folgenden Bestellfristen beachten. Damit das Geschenk rechtzeitig unterm Weihnachtsbaum liegt.

Vergrößern Amazon.de-Bestellfristen für eine pünktliche Lieferung zum Weihnachtsfest 2019 © Amazon

Wie schon in den letzten Jahren hat Amazon.de auch für Weihnachten 2019 die letztmöglichen Bestelltermine veröffentlicht, mit denen eine rechtzeitige Lieferung zum Weihnachtsfest möglich sein soll (gültig für Deutschland).

Standardversand: Sie müssen bis Freitag, den 20. Dezember 2019 bestellen

Premiumversand: Sie müssen bis Montag, den 23. Dezember 2019 bestellen

Same Day Lieferung: Sie müssen bis zum 23. Dezember 2019 bestellen, damit Sie bestimmte Artikel noch am selben Tag zwischen 18 Uhr und 22 Uhr (abhängig von Bestellzeitpunkt und Verfügbarkeit) zu einem garantierten Liefertermin erhalten. Die Same Day Lieferung steht aber nur für Kunden in 20 deutschen Metropolregionen zur Verfügung.

Prime Now: Prime-Mitglieder in ausgewählten Postleitzahlen-Bereichen in Berlin und München können mit Prime Now sogar noch am 24. Dezember Bestellungen aufgeben und diese pünktlich am selben Tag zustellen lassen.

AmazonFresh: Prime-Mitglieder in Berlin, Potsdam und München können über die Amazon App oder unter www.amazon.de/fresh bis zum 24. Dezember um 10 Uhr ihre Bestellungen für Amazon Fresh aufgeben (vorbehaltlich verfügbarer Lieferfenster). In Hamburg sind bis zum 23. Dezember um 19:30 Uhr Bestellungen möglich.

Besondere Rückgabefrist zu Weihnachten: Sämtliche Artikel, die von Amazon.de zwischen dem 1. November und dem 31. Dezember 2019 (jeweils einschließlich) versandt werden, können bis einschließlich 31. Januar 2020 zurückgegeben werden, sofern die Ware die Rückgabebedingungen erfüllt. Dies gilt für Käufe direkt von Amazon.de, für von Amazon versandte Bestellungen von Drittanbietern sowie für Artikel, die mit dem Prime-Logo angeboten und von Drittanbietern verkauft und versandt werden. Für von Drittanbietern versandte Artikel ohne Prime-Logo gelten individuelle Rückgabebedingungen. Gesetzliche Rückgaberechte bleiben unberührt.

Tipp: Geschenke in allerletzter Minute gibt es mit den Amazon Geschenk-Gutscheinen per E-Mail oder zum Ausdrucken unter www.amazon.de/geschenkgutscheine . Solche Gutscheine verkaufen aber auch andere Online-Händler.