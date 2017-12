Wer bei Amazon Weihnachtsgeschenke auf den letzten Drücker bestellt, sollte die folgenden Bestellfristen beachten. Damit das Geschenk rechtzeitig unterm Weihnachtsbaum liegt.

Vergrößern Amazon.de-Bestellfristen für eine pünktliche Lieferung zum Weihnachtsfest 2017 © Amazon

Wie schon in den letzten Jahren hat Amazon.de auch für Weihnachten 2017 die letztmöglichen Bestelltermine veröffentlicht, mit denen eine rechtzeitige Lieferung um Weihnachtsfest möglich sein soll (gültig für Deutschland).

20. Dezember bis im Laufe des Abends: Standardversand

Bis zum 20. Dezember 2017 können Sie bis zum Abend Geschenke per Standardversand bestellen und bis zum 23. Dezember geliefert bekommen (Abhängig vom Artikel und der Lieferadresse können in Ausnahmefällen frühere Bestellfristen gelten. Überprüfen Sie das angegebene Lieferdatum vor der Bezahlung). Der Standardversand ist generell kostenfrei für Prime-Mitglieder und für alle anderen Amazon-Kunden kostenlos ab einem Bestellwert von 29 Euro; Buchsendungen sind wie gehabt immer kostenfrei.

22. Dezember bis vormittags: Premiumversand

Wer per Premiumversand bis zum 22. Dezember vormittags bestellt, erhält die Geschenke pünktlich zum Fest. Der Premiumversand ist kostenfrei für Prime-Mitglieder, ansonsten verlangt Amazon 4,99 Euro pro Lieferung. Letzte Bestellmöglichkeit ist im Laufe des 22.12. vormittags.

22. Dezember bis mittags: Morning-Express

Letzte Bestellmöglichkeit im Laufe des 22.12. mittags. Der Morning-Express kostet fünf Euro pro Artikel für Prime-Mitglieder. Alle anderen Amazon-Besteller bezahlen 9,99 Euro pro Lieferung.

23. Dezember bis vormittags (abhängig von der Metropolregion): Same-Day-Lieferung

Same-Day-Lieferung am 23.12. für 20 deutsche Metropolregionen, verfügbare Liefergebiete sehen Sie unter www.amazon.de/same-day . 9,99 Euro pro Lieferung, kostenfrei für Prime-Mitglieder ab einem Bestellwert von 20 Euro.



23. Dezember bis 21:15 Uhr in Berlin und München: Prime Now



Prime-Mitglieder in Berlin und München, die am 23. Dezember bis 21:15 Uhr via Prime Now App oder unter www.primenow.de bestellen, bekommen ihre Bestellung binnen zwei Stunden geliefert. Ab 40 Euro Bestellwert ist die Lieferung kostenlos, ansonsten kostet die Lieferung 3,99 Euro. Wer bis 22:45 Uhr bestellt, bekommt seine Geschenke mit der 1-Stunden-Lieferung für 7,99 EUR Versandkosten auch noch rechtzeitig zur Bescherung am nächsten Tag. Alle Details. Mindestbestellwert: 15 Euro.



Lebensmittel bis zum 23. Dezember: AmazonFresh

Mit AmazonFresh steht auch am 23. Dezember das Abendessen pünktlich auf dem Tisch. Die Bestellung können Prime-Mitglieder mit der Amazon-App oder unter www.amazon.de/fresh noch am 23.12. vormittags aufgeben. Für zusätzlich 9,99 EUR pro Monat steht der Lieferservice Prime-Mitgliedern in Berlin, Potsdam, Hamburg und München zur Verfügung.

Vergrößern Die Amazon Bestellfristen zu Weihnachten © Amazon

Verlängerte Rückgabefrist bis zum 31. Januar 2018

Für alle, die Geschenke doppelt bekommen oder sich etwas Anderes gewünscht haben, bietet Amazon zu Weihnachten eine verlängerte Rückgabefrist bis zum 31. Januar 2018. Sie gilt für Artikel, die zwischen dem 1. November und 31. Dezember 2017 von Amazon versandt wurden und die sonstigen Rückgabebedingungen erfüllen. Dies umfasst Artikel, die direkt von Amazon.de verkauft werden, von Amazon versandte Bestellungen bei Drittanbietern sowie Artikel, die mit dem Prime-Logo angeboten und von Drittanbietern verkauft und versandt werden. Für sonstige von Drittanbietern versandte Artikel können individuelle Rückgabebedingungen gelten. Gesetzliche Rückgaberechte bleiben unberührt.



Tipp: Geschenke in allerletzter Minute gibt es mit den Amazon Geschenk-Gutscheinen per E-Mail oder zum Ausdrucken unter www.amazon.de/geschenkgutscheine . Solche Gutscheine verkaufen aber auch andere Online-Händler.