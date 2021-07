Amazon zeigt exklusiv 16 Champions-League-Spiele der Saison 2021/22

Panagiotis Kolokythas

Amazon hat seine konkreteren Pläne für die Übertragung von Champions-League-Spielen der Saison 2021/22 vorgestellt.

Vergrößern Amazon Prime Video zeigt Spiele der UEFA Champions League 2021/22 © Amazon / UEFA

Bei Amazon Prime Video werden insgesamt 16 Spiele der UEFA Champions League 2021/22 live und exklusiv zu sehen sein. Das hat Amazon jetzt in einer Presseveranstaltung bekannt gegeben. Die entsprechenden Rechte hatte sich Amazon bereits vor einiger Zeit gesichert und im März 2021 auch die Rundfunkgenehmigung für den Betrieb eigener Live-TV-Sender in Deutschland erhalten, wie wir damals auch berichteten.

"Unsere Mission für die UEFA Champions League ist es, den Fan in den Mittelpunkt des Erlebnisses zu stellen und die Zuschauer:innen so nah wie möglich an das Live-Geschehen auf dem Spielfeld zu bringen“, erklärt Alex Green, Geschäftsführer Prime Video Sport, EU.

Bei Amazon Prime Video wird jeweils ein Top-Spiel der Uefa Champions League am Dienstag exklusiv zu sehen sein. Wenn möglich, garantiere man eine Übertragung des Spiels einer deutschen Mannschaft. Außerdem werde es auch alle Höhepunkte der übrigen Begegnungen des Tages exklusiv in einer Highlight-Show geben. Die Übertragung erfolge aus dem Prime-Video-Produktionszentrum in Köln.

Diese CL-Begegnungen zeigt Amazon Prime Video

Konkret werden Prime-Mitglieder über Amazon Prime Video folgende Champions-League-Begegnungen live und exklusiv sehen können: Zwei Begegnungen der Playoffs, die am 17./18.8. und 24./25.8. stattfinden. Und acht Partien der K.O-Runde bis und inklusive des Halbfinales.

Prime Video zeigt alle Spiele in UHD-Qualität und die Spiele können beim Anschauen jederzeit pausiert werden. Zur Auswahl werden zwei Tonspuren stehen: Eine Tonspur mit Kommentar und eine Tonspur ohne Kommentar.

Die Moderatorinnen der Sendungen sind Annika Zimmermann und Shary Reeves. Zu den Reportern gehören Sebastian Benesch und Jan Krebs. Kommentiert werden die Spiele von Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes. Als Experten hat sich Amazon Kim Kulig, Matthias Sammer, Mario Gomez und den Schiedsrichter-Experten Wolfgang Stark gesichert.