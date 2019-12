Hans-Christian Dirscherl

Amazon zeigt ab der Saison 2021/22 einen Teil der Fußball-Champions-League live. Im Rahmen von Amazon Prime Video.

Vergrößern Amazon zeigt Top-Spiele der Champions-League am Dienstag © Amazon

Amazon schnappt sich einen Teil der Champions League, wie die Tagesschau berichtet. Ab der Saison 2021/22 soll Amazon im Rahmen von Amazon Prime Video die Top-Spiele Fußball-Champions-League am Dienstag live zeigen. Die Übertragungsrechte gelten für drei Spielzeiten.

"Wir freuen uns auf die UEFA Champions League, einen der prestigeträchtigsten Club-Wettbewerbe der Welt", zitiert die Tagesschau Alex Green, den Geschäftsführer von Prime Video Sport Europa.

Die Spiele der Fußball-Champions-League verteilen sich immer auf Dienstag und Mittwoch. Wer ab der Saison 2021/22 die übrigen CL-Spiele überträgt, ist noch unbekannt. Das Finale der CL soll ab 2021/2022 aber im Free-TV zu sehen sein.

In der laufenden Saison teilen sich Sky und DAZN die Übertragung der Fußball-Champions-League. Sie benötigen also derzeit beide kostenpflichtigen Abos, falls Sie alle CL-Spiele live sehen wollen. Die Spiele der CL werden nicht im Free-TV übertragen. Ausnahme: Sollte eine deutsche Mannschaft das CL-Finale am 30. Mai 2020 in Istanbul erreichen, muss dieses Spiel zusätzlich im Free-TV übertragen werden.

Amazon Prime Video ist in Amazon Prime enthalten. Sie können Amazon Prime hier 30 Tage lang kostenlos testen. Nach dem Gratiszeitraum kostet Amazon Prime 7,99 Euro/Monat. Sie können jederzeit wieder kündigen.

Amazon-Prime- und Amazon Music-Unlimited-Nutzer hören bereits jetzt alle Spiele der 1. und 2. Bundesliga live. Dazu die Champions-League mit deutscher Beteiligung und die Spiele des DFB-Pokals. Mehr dazu lesen Sie hier: Amazon Prime - Mehr Live-Audio-Streaming für Fußball-Fans.

Tipp: Für Serien- und Sportfans hat Sky jetzt ein spannendes Angebot: 1 Monat Serien + 1 Tag Livesport für 4,99 Euro statt 9,99 Euro. Mehr zu diesem Angebot lesen Sie hier.

1 Monat Entertainment inklusive 1 Supersport Tagesticket nur 4,99 Euro statt 9,99 Euro

Fußball-Bundesliga-Saison 2019/2020: So sehen Sie alle Spiele

Amazon Prime: Mehr Live-Audio-Streaming für Fußball-Fans