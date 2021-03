René Resch

Amazon möchte seine Lager-Mitarbeiter mit Mini-Spielen motivieren - das Programm wird auf viele Lagerhäuser ausgeweitet.

Vergrößern Amazon will Lager-Mitarbeiter mit Mini-Spielen motivieren © Amazon

Amazon Lagerhaus-Mitarbeiter sollen mit Mini-Spielen unterhalten werden, wie Engadget berichtet. Die Spiele, die zunächst nur in einem Lagerhaus stattgefunden hatten, sollen nun auf Lagerhäuser 20 weiterer Staaten in den USA ausgeweitet werden.

Bereits 2017 berichtete die Washington Post, dass Amazon versuche, die Arbeit in den eigenen Lagerhäusern mithilfe von sozialen Mini-Spielen zu "gameifizieren". Danach wurde es allerdings still um das Thema.

Wie nun bekannt wurde, will Amazon genau diese Mini-Spiele auch auf Lagerhäuser in 20 weiteren Staaten in den USA anbieten. Das Programm mit dem Namen "FC Games" soll bei Mitarbeitern auf geteilte Meinungen stoßen.

Mini-Spiele sollen gegen "stumpfsinnige Langeweile" helfen

Mitarbeiter haben die Möglichkeit, eines von sechs Mini-Games an Stationen zu spielen, an denen sie die Bestellungen vorbereiten. Dabei können sie eine digitale Währung verdienen, die für virtuelle Güter verwendet werden kann. Letztlich ziemlich belanglos - Mitarbeiter sollen so allerdings produktiv bleiben.

"Die Mitarbeiter haben uns gesagt, dass sie es genießen, die Möglichkeit zu haben, an diesen Arbeitsplatzspielen teilzunehmen, und wir freuen uns, ihr Feedback zu nutzen und das Programm auf noch mehr Gebäude in unserem Netzwerk auszuweiten", erklärt Amazon. "Auch mit dieser Erweiterung bleibt das Programm für die Mitarbeiter völlig optional; sie können je nach Vorliebe in verschiedene Spiele ein- oder aussteigen, anonym spielen oder überhaupt nicht spielen - sie haben die Wahl."

"Die Spiele sind nicht besonders gut, obwohl einige Leute es mögen, weil es hilft, die stumpfsinnige Langeweile einer 10-Stunden-Schicht zu vertreiben" , sagte ein Amazon-Mitarbeiter. Andere gaben jedoch an, dass sie die Spiele nicht spielen, weil sie zu schnellerem Arbeiten ermutigen, was zu Verletzungen führen könne.

Amazon unter Beschuss

Amazon steht in den USA wegen seiner unsichereren Arbeitsbedingungen in den eigenen Lagerhäusern seit Längerem unter Beschuss. Erst letzten Monat hat der Staat New York Amazon verklagt, weil das Unternehmen während der COVID-19 eine "eklatante Missachtung" der Arbeitssicherheit an den Tag legte.



Auch interessant: Amazon patentiert Überwachungsarmbänder für Lagermitarbeiter