Amazon weitet Versandstopp wegen Coronavirus aus

Amazon stellt den Versand von „nicht grundlegenden“ Produkten ein. Nach Italien und Frankreich nun auch für US- und EU-Marketplace-Sites. In Deutschland kann es zumindest zu längeren Lieferzeiten kommen.

Update, 26.3.: Amazon hat auch für US- und für EU-Marketplace-Anbieter wegen der Coronakrise eine "Vorübergehende Priorisierung von Produkten" vorgenommen. Das teilte das Unternehmen mit. Amazon priorisiere demnach "Haushaltsartikel, Sanitätsartikel und andere Produkte mit hoher Nachfrage, die in unseren Logistikzentren eingehen, damit wir diese Produkte schneller annehmen, auffüllen und an Kunden senden können". Die neue Regelung gilt derzeit für die US- und EU-Marketplace-Sites und soll bis zum 5. April 2020 Gültigkeit haben. Alle Details können Sie auf dieser deutschsprachigen Amazonseite nachlesen.

Deutschland ist nach wie vor nicht betroffen. Wobei aber in Deutschland bei vielen Produkten der Hinweis erscheint, dass es derzeit zu verlängerten Lieferzeiten kommen würde. Hier finden Sie Informationen zur Berechnung der Lieferzeiten in Deutschland.



Update, 25.03.: Zwar gibt es noch keinen generellen Versandstopp von nicht essentiellen Waren in Deutschland - so wie in Italien und Frankreich. Allerdings taucht mittlerweile der folgende Hinweis auf, wenn Sie ein Produkt bestellen möchten: In Ihrer Region kommt es vorübergehend zu verlängerten Lieferzeiten . Hier sehen den Hinweis etwa auf der Bestellseite des Galaxy S10 oder bei dieser SanDisk-SSD .

Update, 23.03. 15:55 Uhr: Wie ein Amazonsprecher der PC-WELT bestätigte, habe Amazon für seine Mitarbeiter „social distancing”-Anweisungen erlassen. Das mache es erforderlich, dass Amazon seine verfügbaren Kapazitäten auf die Produkte mit höchster Priorität konzentriere. Deshalb würden Amazon.it und Amazon.fr vorübergehend die Annahme von Bestellungen für niedriger priorisierte Produkte stoppen. Bereits bestehende Bestellungen würden aber noch abgearbeitet.



Kunden könnten solche Produkte aber nach wie vor bei Amazon-Partnern bestellen, sofern diese selbstständig an ihre Kunden ausliefern.



Kommt so ein Bestellstopp für bestimmte Produkte auch für Amazon.de? Dazu konnte der Amazonsprecher derzeit nichts sagen, Stand heute würde sich für Amazonkunden aus Deutschland nichts ändern. Update Ende

Ursprünglicher Artikel



Amazon stellt laut einem Bericht von Reuters den Versand von „nicht grundlegenden“ Produkten ein. Das gilt derzeit aber nur für Italien und Frankreich. Amazon reagiere damit auf das Coronavirus. Italien ist besonders schwer von der Covid19-Epidemie betroffen. Aber auch in Frankreich steigen die Zahlen der Infizierten und der an Covid19 gestorbenen Menschen weiter an.

Konkret würden Amazon.it und Amazon.fr keine Bestellungen von nicht essentiellen Produkten entgegennehmen. Die Amazon-Mitarbeiter in den Versandzentren sollen sich durch diese Einschränkung auf den Versand der derzeit besonders wichtigen Waren konzentrieren können. Dazu zählt Amazon unter anderem Babyprodukte, Gesundheits- und Haushaltswaren, aber auch Kosmetikprodukte. Ferner Lebensmittel sowie Tierfutter und Produkte aus den Bereichen Industrie und Wissenschaft.

Nicht grundlegende Produkte können Amazon-Kunden aber weiterhin bei auf Amazon anbietenden Unternehmen bestellen, die nicht die Versandlogistik von Amazon nutzen, sondern selber versenden. Deren Zustellung kann derzeit aber länger als gewohnt dauern.

Amazon hatte bereits am vergangenen Dienstag angekündigt, dass es in den USA, Großbritannien und anderen europäischen Staaten dem Versand von medizinischen Produkten und von Haushaltswaren Vorrang einräumen wolle.

Darüber hinaus achte Amazon darauf, dass die Mitarbeiter in den Amazon-Versandzentren untereinander den Mindestabstand und die Hygienevorgaben einhalten.

