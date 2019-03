Amazon verschenkt vier Spiele bei Twitch Prime

Snake Pass Ein einzigartiger Plattformer mit physikbasierten Puzzlen: Snake Pass ist das preisgekrönte Spiel vom Indie-Entwickler Sumo Digital und bringt Spieler dazu, „als Schlange zu denken“, um sich durch knifflige Passagen und herausfordernde Rätsel zu schlängeln. Gleitet durch hohes Gras, an Bambus empor und direkt an allen Gefahren vorbei!

The King´s Bird Fliehen Sie in eine Welt, die von einem Tyrannen geheim gehalten wird, und entdecken Sie die Wahrheit über Ihre Freiheit. The King’s Bird ist ein kunstvolles, schwungbasiertes Spiel, in dem präzises Jump ’n’ Run und physikbasiertes Gleiten nahtlos ineinander übergehen.