Amazon verschenkt im April vier PC-Spiele

Michael Söldner

Abonnenten eines Prime-Abos bei Amazon und Twitch erhalten auch im April wieder vier kostenlose Spiele für den PC.

Vergrößern Twitch Prime bietet auch im April wieder kostenlose PC-Spiele. © twitch.tv

Wer ein Amazon-Prime-Abo besitzt, wird nach der Koppelung mit dem eigenen Twitch-Konto auch dort zu einem Prime-Mitglied. Danach locken jeden Monat kostenlose Spiele für den PC. Im April verschenken die Betreiber von Twitch vier Spiele : In Her Story wird eine Frau von der Polizei befragt, dazu muss eine Videodatenbank durchsucht werden, um darin Hinweise zu finden. Das Erkundungsflugspiel InnerSpace hingegen schickt den Spieler hingegen auf fremde Planeten. In Joggernauts treten Spieler kooperativ gemeinsam an, um nicht zu sterben. Bei Keep in Mind: Remastered handelt es sich schließlich um die Erzählung der Geschichte von Jonas, einem Alkoholiker, dessen Leben auseinanderfällt.

Wer Twitch Prime vor dem Kauf kostenlos ausprobieren möchte, kann dies im Rahmen einer 30-Tage-Testphase kostenlos tun. Danach kostet das Abo 7,99 Euro pro Monat. Twitch Prime bietet außerdem Zugriff auf Ingame-Loot, exklusive Angebote und Überraschungen. Wer eine Nintendo Switch besitzt, kann mit Twitch Prime den Online-Dienst Nintendo Switch Online drei Monate kostenlos nutzen . Nach zwei Monaten lassen sich weitere 9 Monate gratis buchen. Die Verknüpfung des Amazon-Prime-Kontos mit dem Twitch-Konto wird an dieser Stelle erklärt . Die vier Gratis-Spiele stehen noch bis zum 30. April zum kostenlosen Download bereit.

