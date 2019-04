Amazon verschenkt Ebooks und Taschenbücher

Panagiotis Kolokythas

Zum Welttag des Buches verschenkt Amazon derzeit eine Vielzahl von Ebooks und Taschenbücher. Die Details.

Vergrößern Heute ist der Welttag des Buches

Heute, am 23. April, ist der Welttag des Buches und des Urheberrechts. Seit dem Jahr 1995 werden an diesem Unesco-Welttag weltweit die Bücher und deren Urheber gefeiert. In Deutschland wird die Aktion vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels auf dieser Seite und mit zahlreichen Aktionen unterstützt.

Der Online-Händler Amazon nimmt den Welttag des Buches ebenfalls zum Anlass für eine große Aktion: Ab sofort und bis zum 26. April 2019 um 23:59 Uhr gibt viele, viele Ebooks aber auch gedruckte Bücher gratis.

Die Ebooks können direkt heruntergeladen werden. Die gedruckten Bücher müssen natürlich erst mal geliefert werden und können dann gelesen werden. Bei allen Angeboten gilt: Ein Kunde darf jedes Ebook und jedes Buch nur einmal bestellen beziehungsweise herunterladen, wobei natürlich der Download auf mehreren im Amazon Account angemeldeten Geräten möglich ist. Bei gedruckten Büchern gilt natürlich zusätzlich die Einschränkung: Solange der Vorrat reicht.

Insgesamt stehen 18 kostenlose Ebooks jeweils in der Kindle-Ausgabe zur Auswahl. Darunter beispielsweise das Buch "FederLeicht. Wie fallender Schnee" von Marah Woolf, der Thriller "Sommers Tod" von Marcus Hünnebeck oder der Reiseführer Polyglott on tour: Berlin.

Wer lieber gedruckte Bücher mag, der findet hier eine Auswahl an 21 kostenlosen Taschenbüchern. Dazu zählt das Kochbuch Take Five: Fabelhaft kochen mit nur 5 Zutaten von Ulrike Skadow.



Einen Überblick über alle Gratis-Ebooks und -Taschenbücher zum Welttag des Buches bei Amazon finden Sie auf dieser Übersichtsseite.