Amazon verschenkt 7 PC-Spiele im Oktober 2022

Total War: Warhammer II Das rundenbasierte Gesellschaftsmanagementspiel versetzt Spieler in eine atemberaubende Kampagne rund um Erkundung, Expansion und Eroberung inmitten einer Fantasy-Welt. Spieler übernehmen das Kommando über Tausende von Truppen und Monstern in epischen Echtzeitstrategie-Schlachten und drücken der Welt ihren Stempel auf.

Middle-earth: Shadow of War

Im zweiten Teil der Middle-earth -Serie tauchen Spieler ein in die magische Welt von Mittelerde, schmieden einen neuen Ring der Macht, erobern Festungen in riesigen Schlachten, und dominieren Mordor mit ihrer privaten Ork-Armee.