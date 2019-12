Amazon verschenkt 5 PC-Spiele an Prime-Nutzer im Dezember

Panagiotis Kolokythas

Prime-Mitglieder erhalten diesen Monat fünf PC-Spiele über Twitch Prime geschenkt. Highlight: Ein Sherlock-Holmes-Game.

Vergrößern Diese Spiele erhalten Prime-Kunden im November gratis

Twitch schenkt allen Twitch-Prime-Mitgliedern im Dezember insgesamt fünf PC-Spiele. Alle Spiele haben einen Gesamtwert von etwa 80 Euro. So viel würden die Spiele jedenfalls insgesamt kosten, wenn man sie heute auf Steam einzeln erwerben würde, allerdings sind alle Spiele derzeit bei Steam auch im Angebot aufgrund der Herbstaktion (bis 3.12., 19 Uhr) und der Wert sinkt auf um die 30 Euro.

Laut der Ankündigung von Twitch erhalten die Twitch-Prime-Nutzer über die Twitch-Desktop-App noch bis zum 2. Januar 2020 die folgenden Spiele gratis:

Sherlock Holmes: The Devil´s Daughter

Erlebe ein fabelhaftes Abenteuer mit einzigartigen Spielspaß mit einer Verbindung aus Ermittlungen, Action und Erkundung in einem atemberaubenden Thriller, der deine Nerven und Rätselfähigkeiten auf die Probe stellen wird.

TomJam & Earl

ToeJam & Earl sind wieder zurück mit ToeJam & Earl: Back in the Groove! Ein flippiges 4-Spieler-Roguelike-Spiel im Hip-Hop-Stil und vollgepackt mit Referenzen an den Klassiker von 1991. Verbünde dich mit deinen Partnern, um zusammen die verschollenen Teile der Rapmaster-Rakete wiederzufinden und noch weitere Geheimnisse und versteckte Geschenke zu entdecken.



Hue

Spannender Puzzle-Plattformer, in dem die Rätsel gelöst werden müssen, in dem die Farbe des Hintergrunds geändert wird.



When Ski Lifts Go Wrong

Stürze dich in ein amüsanten Aufbau-Puzzlespiel: vollgepackt mit über 100 kreativen auf Physik basierenden Herausforderungen, Sportarten und blutigen Katastrophen! Bretter mit Skiern oder mit einem BMX-Rad den Hügel herunter … ganz nach deinem Wunsch. Baue Vorrichtungen, um deinen Passagieren dabei zu helfen, ihr Ziel zu erreichen. Hab Spaß am Sport, indem du Fahrer von Gefahren fern hältst (oder wenn du willst hinführst)!



Hover

Erlebe die Spannung eines rasanten Einzel- und Mehrspieler-Parkourspiels. Schließe dich der Rebellion an und entkomme den Wachposten einer „Null-Spaß-Toleranz“-Diktatur. Stelle dich den zahlreichen Herausforderungen einer futuristischen Open World. Baue dein Team auf, verbessere deine Ausrüstung und zeig welche Tricks und Kombos du auf dem Kasten hast.

Und so erhalten Sie die Gratis-Spiele

Jedes Amazon-Prime-Mitglied ist gleichzeitig auch Twitch-Prime-Mitglied. Dazu muss man seinen Amazon-Prime-Account lediglich mit seinem Twitch-Account hier verknüpfen. Das ist mit einigen Vorteilen verbunden, etwa werbefreien Twitch-Streams und Rabatten auf Neuerscheinungen physischer Videospiele. Hinzu kommen exklusive Chat-Emotes und -Abzeichen und jeden Monat digitale Gratis-Spiele und/oder Zusatzinhalte für Spiele.

Amazon-Prime-Mitglieder müssen zunächst Twitch Prime aktivieren. Dabei wird das Amazon-Prime-Konto mit dem Twitch-Konto verknüpft. Wie das funktioniert, erfahren Sie auf dieser Seite . Sobald dies geschehen ist, loggen Sie sich auf Twitch.tv ein und klicken dann oben rechts auf das Kronensymbol. Hier werden die kostenlosen Spiele angezeigt und Sie können die Angebote einlösen. Dazu muss auf dem Rechner die Twitch-Desktop-App installiert sein.

