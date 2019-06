Amazon verbessert Kindle Oasis: Optimales Licht für Tag & Nacht

Hans-Christian Dirscherl

Amazon verkauft einen neuen Kindle Oasis. Leser können jetzt nach Belieben die Farbtemperatur des Leselichts einstellen. Das Umblättern soll zudem schneller gehen.

Vergrößern Der Kindle Oasis sollt auch den Sturz ins (Süß)-Wasser überstehen. © Amazon

Amazon hat das Topmodell seiner Kindle-Reader überarbeitet: Den Kindle Oasis. Die Größe des Paperwhite-Displays blieb unverändert bei 7 Zoll. Ebooks sollen sich damit auch bei hellem Sonnenlicht ohne Probleme lesen lassen.



Amazon verspricht aber eine neue E-Ink-Technologie für schnelleres Umblättern und Leselicht mit verstellbarer Farbtemperatur. Die Farbtemperatur des 7-Zoll Displays mit 300 ppi kann der Leser jetzt nach Belieben von Weiß bis Bernstein an das Tageslicht passen können. Diese Anpassung kann aber auch automatisch erfolgen.



Wie schon der Vorgänger ist auch der neue Kindle Oasis wasserfast nach IPX8 (wasserfest beim Eintauchen in Süßwasser für bis zu 60 Minuten in einer Tiefe von bis zu zwei Meter). Der Kindle Oasis soll also auch dann noch funktionieren, wenn er aus Versehen in die Badewanne oder den Pool fällt.

Wie gehabt gibt es dedizierte Umblättertasten. Dank der Integration von Audible können digital gesprochene Audio-Inhalte wie Hörbücher, Hörspiele und Podcasts über Bluetooth-fähige Geräte wie Lautsprecher oder Kopfhörer abgespielt und nahtlos zwischen Lesen und Hören gewechselt werden.



Preis und Verfügbarkeit: Der neue Kindle Oasis kann ab sofort auf www.amazon.de/kindleoasis vorbestellt werden. Amazon liefert ihn ab dem 24. Juli 2019 aus. Der eReader mit 8 GB Speicher kostet 229,99 Euro, das Modell mit 32 GB Speicher wird für 259,99 Euro angeboten. Zudem ist eine Version mit kostenlosem 4G LTE und 32 GB für 319,99 Euro erhältlich. Der neue Kindle Oasis ist in Grafit oder Gold erhältlich.



Passgenaue Hüllen für den neuen Kindle Oasis lassen sich wie ein Buch öffnen, aktivieren das Gerät beim Öffnen automatisch und versetzen es beim Schließen in den Ruhemodus. Zur Auswahl stehen wassergeeignete Hüllen in Kohlenschwarz, Blau oder Rot für 39,99 Euro, Lederhüllen in Schwarz und Bordeauxrot für 49,99 Euro sowie eine Premium-Lederhülle für 69,99 Euro.