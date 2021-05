Amazon übernimmt MGM für 8,5 Milliarden US-Dollar

Panagiotis Kolokythas

Amazon übernimmt MGM für eine Riesensumme und erhält über 4.000 Filme und 17.000 Serien auf einen Schlag.

Vergrößern Amazon kauft MGM und sichert sich die Rechte an namhaften Filmen und Serien © MGM.com

Die Streaming-Anbieter setzen ihre Einkaufstour fort: Amazon und Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) haben eine Einigung erzielt. Nachdem in den vergangenen Tagen darüber spekuliert wurde, dass Amazon die Übernahme von MGM plant, folgt jetzt am Mittwoch auch die konkrete offizielle Mitteilung. Wie beide Unternehmen mitteilen, übernimmt Amazon das Unterhaltungsunternehmen MGM für die Kaufsumme von 8,45 Milliarden US-Dollar, was umgerechnet einem Betrag von knapp 7 Milliarden Euro entspricht. Die Regulierungsbehörden müssen der Übernahme noch zustimmen.



"MGM kann auf eine fast hundertjährige Filmgeschichte zurückblicken und ergänzt die Arbeit von Amazon Studios, die sich bisher hauptsächlich auf die Produktion von TV-Show-Programmen konzentriert haben", heißt es in der Mitteilung der Unternehmen. Und weiter: "Amazon wird dazu beitragen, das Erbe und den Filmkatalog von MGM zu bewahren und den Kunden einen besseren Zugang zu diesen bestehenden Werken zu ermöglichen. Durch diese Übernahme wird Amazon MGM in die Lage versetzen, weiterhin das zu tun, was sie am besten können: großartiges Storytelling."

Über 4.000 Filme und 17.000 TV-Serien gehören fortan Amazon

Für Amazon ist der Deal äußerst lukrativ, denn Amazon sichert sich damit das reichhaltige Angebot von MGM-Produktionen für sein Streaming-Angebot. MGM hat die Rechte an über 4.000 Filmen und über 17.000 TV-Serien.



Zu dem umfangreichen Film-Angebot von MGM gehören Blockbuster wie: 12 Angry Men, Basic Instinct, Creed, James Bond, Legally Blonde, Moonstruck, Poltergeist, Raging Bull, Robocop, Rocky, Silence of the Lambs, Stargate, Thelma & Louise, Tomb Raider, The Magnificent Seven, The Pink Panther, The Thomas Crown Affaire.

Hinzu kommen erfolgreiche Serien wie Fargo, The Handmaid’s Tale und Vikings.

So weist Amazon selbst daraufhin, dass MGM bisher über 180 Oscars und 100 Emmys gewonnen hat, was auch die hohe Kaufsumme etwas relativiert. "Der wahre finanzielle Wert hinter diesem Deal ist der Schatz an geistigem Eigentum im tiefen Katalog, den wir zusammen mit dem talentierten Team von MGM neu erfinden und entwickeln wollen. Es ist sehr aufregend und bietet so viele Möglichkeiten für hochwertiges Storytelling", erklärt Mike Hopkins, Senior Vice President von Prime Video und Amazon Studios.