Hans-Christian Dirscherl

Amazon stellt laut einem Medienbericht den Versand von „nicht grundlegenden“ Produkten ein. Derzeit aber nur in Italien und Frankreich.

Vergrößern Amazon stoppt den Versand von nicht essentiellen Waren ein © Amazon

Amazon stellt laut einem Bericht von Reuters den Versand von „nicht grundlegenden“ Produkten ein. Das gilt derzeit aber nur für Italien und Frankreich. Amazon reagiere damit auf das Coronavirus. Italien ist besonders schwer von der Covid19-Epidemie betroffen. Aber auch in Frankreich steigen die Zahlen der Infizierten und der an Covid19 gestorbenen Menschen weiter an.

Konkret würden Amazon.it und Amazon.fr keine Bestellungen von nicht essentiellen Produkten entgegennehmen. Die Amazon-Mitarbeiter in den Versandzentren sollen sich durch diese Einschränkung auf den Versand der derzeit besonders wichtigen Waren konzentrieren können. Dazu zählt Amazon unter anderem Babyprodukte, Gesundheits- und Haushaltswaren, aber auch Kosmetikprodukte. Ferner Lebensmittel sowie Tierfutter und Produkte aus den Bereichen Industrie und Wissenschaft.

Nicht grundlegende Produkte können Amazon-Kunden aber weiterhin bei auf Amazon anbietenden Unternehmen bestellen, die nicht die Versandlogistik von Amazon nutzen, sondern selber versenden. Deren Zustellung kann derzeit aber länger als gewohnt dauern.



Amazon hatte bereits am vergangenen Dienstag angekündigt, dass es in den USA, Großbritannien und anderen europäischen Staaten dem Versand von medizinischen Produkten und von Haushaltswaren Vorrang einräumen wolle.

Darüber hinaus achte Amazon darauf, dass die Mitarbeiter in den Amazon-Versandzentren untereinander den Mindestabstand und die Hygienevorgaben einhalten.

