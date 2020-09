Amazon startet testweise Paketzustellung per Drohne

Hans-Christian Dirscherl

Amazon darf jetzt mit Amazon Prime Air Flüge mit Drohnen unternehmen, die autonom Pakete zum Kunden fliegen. Zunächst zu Testzwecken.

Vergrößern So sieht die Amazon MK27 aus. © Amazon

Amazon darf jetzt in den USA mit autonomen Flugdrohnen seine Pakete zu den Kunden fliegen lassen. Die US-Luftverkehrsbehörde FAA hat dies genehmigt, wie der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg berichtet.

Die Federal Aviation Administration (FAA) hat Amazon Prime Air hierzu als “Air Carrier” zertifiziert. Damit darf Amazon mit kommerziellen Drohnenflügen in den USA beginnen. Zu Beginn aber noch im Rahmen eines Erprobungsprogramms mit den Drohnen, die es 2019 für diesen Zweck vorgestellt hat. Dabei handelt es sich um die MK27-Drohne mit sechs Rotoren.

Amazon hat zwar noch einige technische Hürden zu überwinden, bevor zum Beispiel Katzenfutter oder Zahnpaste regelmäßig zum Kunden geflogen kommen. Doch mit der Zulassung hat Amazon bewiesen, dass es die US-Aufsichtsbehörden davon überzeugen konnte, dass der Betrieb von autonomen Drohnen für Paketlieferdienste sicher und zuverlässig machbar sein soll.



Amazon ist in den USA nicht das einzige Unternehmen, dass diese Erlaubnis bekommen hat. Auch das Alphabet-Tochterunternehmen Wing und UPS haben bereits die Erlaubnis für kommerzielle Drohnenflüge erhalten. Wing hat bereits 2019 Erprobungsflüge im US-Bundesstaat Virgina durchgeführt. UPS stellt medizinisches Material innerhalb eines Krankenhaus-Komplexes im US-Bundesstaat Nord Carolina per Drohne zu.



Amazon verrät noch nicht, wann und wo es mit seinen Drohnenflügen beginnen will. In Großbritannien hat Amazon bereits Testflüge durchgeführt. Bis Amazon allerdings einen regulären Zustelldienst per Drohne anbieten kann, dürften noch Jahre vergehen.



Zum Start dürfte Amazon seine Drohnen nur in einem Bereich von bis zu 12 Kilometer rund um ein Amazonversandzentrum fliegen lassen. Bei einer maximalen Flugzeit von 30 Minuten zum Kunden. Das maximale Gewicht einer Lieferung dürfte 2,27 Kilogramm nicht überschreiten.