Amazon schlägt Aldi: Günstiger 75-Zoll-Smart-TV

Hans-Christian Dirscherl

Aldi Süd verkauft erneut einen 75 Zoll Smart-TV sehr günstig. Doch es gibt eine noch günstigere Alternative auf Amazon.

Vergrößern Aldi Süd: Günstiger 75-Zoll-Smart-TV, aber noch günstigere Alternative auf Amazon. © Medion/Aldi Süd

Aldi Süd verkauft ab dem 29. Juli 2021 erneut einen alten Bekannten. Dabei handelt es sich um den 75 Zoll großen Smart-TV Medion Life X17575, den Aldi bereits mehrmals im Angebot hatte. Zum letzten Mal im Februar 2021. Damals kostete der Medion Life X17575 749 Euro. Doch zum 29. Juli 2021 steigt der Preis auf 849 Euro.

Der Medion Life X17575 ist ab dem 29. Juli für 849 Euro über den Online-Shop von ALDI SÜD erhältlich. Kunden bekommen drei Jahre Garantie.

Einschätzung: Ein Blick in unseren Preisvergleich beweist, dass 849 Euro immer noch ein Top-Preis für einen 75 Zoll großen Smart-TV sind. Doch es gibt Alternativen, zum Beispiel den Samsung TU6979 hier auf Amazon für rund 843 Euro.



An der technischen Ausstattung des Medion Life X17575 hat sich nichts geändert, Sie können diese im Detail hier nachlesen. Das Wichtigste kurz zusammengefasst: 75 Zoll/189,3 cm Bildschirmdiagonale, Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln im 16:9 Format, HD Triple Tuner (DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2), Helligkeit 250 cd/m² (typ.), statischer Kontrast von 4.000:1 (typ.), dynamischer Kontrast von 10.000:1, integrierte Stereo-Lautsprecherboxen (2 x 8 W RMS), HDR, CI+-Schnittstelle, drei HDMI-Eingänge mit HDCP 2.2-Entschlüsselung, WLAN und Energieeffizienzklasse G (der Fernseher braucht also vergleichsweise viel Strom).

Anschlüsse: 1 x Antenne, 1 x Satellit, 3 x USB, 1 x LAN RJ-45, 3 x HDMI® 2.0 mit HDCP 2.2-Entschlüsselung, 1 x VGA (15 Pin D-Sub), AV In (Adapter 3,5 mm Klinke auf Cinch), Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke), Digital Audio Out (SPDIF) (optisch), YPbPr In (YUV) (Adapter 3,5 mm Klinke auf Cinch).

Lieferumfang: Smart-TV, Standfüße inklusive Schrauben, Fernbedienung inkl. Batterien, YUV-Adapter, AV-Adapter, Bedienungsanleitung, Garantiekarte.

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht:

ca. 168,3 x 97 x 7,5 cm / ca. 28,7 kg (ohne Füße)

ca. 168,3 x 103,5 x 30,5 cm / 29,2 kg (mit Füßen)

Abstand zwischen den Füßen: ca. 134,8 cm

Hier noch mal die Preisentwicklung des Medion Life X17575 im Überblick: