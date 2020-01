Amazon meldet 150 Millionen Prime-Mitglieder

Panagiotis Kolokythas

Amazon hat die Anzahl der Prime-Mitglieder deutlich gesteigert. Der Aktienkurs ist deshalb massiv gestiegen.

Vergrößern Amazon Prime hat jetzt 150 Millionen Mitglieder © Amazon

Der Wert der Aktie von Amazon ist in den vergangenen Stunden massiv gestiegen. Zum Börsenschluss lag der Wert bei 1.858 US-Dollar und stieg dann nachbörslich auf über 2.050 US-Dollar. Grund dafür sind die hervorragenden Geschäftszahlen, die Amazon nach US-Börsenschluss vorgestellt hat. Dabei wurden die Erwartungen der Anleger deutlich übertroffen. Allen voran kann Amazon eine große Steigerung bei den Prime-Mitgliedern vorweisen. Im Vergleich zum April 2018 und 100 Millionen Prime-Mitgliedern ist die Anzahl der Prime-Mitglieder über die vergangenen Monate auf 150 Millionen angestiegen. Und dies obwohl Amazon die Gebühr für die Mitgliedschaft bei Amazon Prime in den USA in diesem Zeitraum von 79 US-Dollar auf 99 US-Dollar erhöht hatte.

Den Erfolg bei Amazon Prime ist laut Amazon-Chef Jeff Bezos den Verbesserungen beim Dienst zuzuschreiben. So habe man die Auslieferungen der bestellten Produkte deutlich beschleunigt.

Im vierten Quartal 2019 machte Amazon einen Gewinn von 3,3 Milliarden US-Dollar, was einer Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr von etwa acht Prozent entspricht. Der Umsatz stieg um etwa 20 Prozent auf etwa 87,4 Milliarden US-Dollar. Beim Cloud-Geschäft meldet Amazon eine Erhöhung des Umsatz um 40 Prozent auf 10 Milliarden US-Dollar und eine Steigerung des Gewinns um 19 Prozent auf 2,6 Milliarden US-Dollar. Insgesamt hat Amazon im Geschäftsjahr 2019 einen Gewinn von 11,6 Milliarden US-Dollar gemacht und damit etwa 1,5 Milliarden US-Dollar mehr verdient, als noch im Geschäftsjahr 2018.



Was bietet Amazon Prime? Die Amazon Prime Mitgliedschaft bietet viele Vorteile, selbst dann, wenn Sie nicht regelmäßig Produkte beim Online-Händler kaufen und so vom schnellen Premiumversand profitieren. Prime Video, Prime Music und Twitch Prime sind drei der attraktiven Dienste, die Amazon seinen Prime-Mitgliedern im Gegenzug zur kostenpflichtigen Mitgliedschaft für 69 Euro im Jahr beziehungsweise 7,99 Euro im Monat bietet.



