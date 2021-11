Amazon kündigt smartes Luftmessgerät an

Denise Bergert

Der Amazon Smart Air Quality Monitor unterstützt Sprachbefehle per Alexa und kostet rund 80 Euro.

Vergrößern Der Amazon Smart Air Quality Monitor kostet 80 Euro. © Amazon

Mit dem Smart Air Quality Monitor hat Amazon in dieser Woche ein smartes Luftmessgerät angekündigt. Das Gerät misst anhand von fünf Faktoren die aktuelle Luftqualität im Innenraum. Auskunft darüber geben dann die integrierte LED-Anzeige sowie die Alexa-App. Zu den fünf Faktoren, anhand derer die Luftqualität gemessen wird, zählen Feinstaub, flüchtige organische Verbindungen, Kohlenmonoxid, Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Aus diesen fünf Größen ermittelt der Smart Air Quality Monitor einen Punktewert auf einer Skala von eins bis 100. Je höher der Wert, desto besser die Luftqualität. Ein guter Wert wird direkt am Gerät durch eine grüne LED angezeigt.

Genauer aufgeschlüsselt finden sich die einzelnen Werte in der Alexa-App. Hier lassen sich auch mehrere Messgeräte, die in unterschiedlichen Zimmern platziert wurden, im Überblick anzeigen. Fünf Skalen führen unter anderem die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit in Prozent oder den VOC-Index auf. In Kombination mit einem Alexa-fähigen Gerät, können Nutzer die aktuellen Werte per Sprachbefehl abrufen – beispielsweise mit „Alexa, wie ist die Temperatur im Schlafzimmer?“.

Der Amazon Smart Air Quality Monitor ist ab 8. Dezember beim Online-Versandhändler erhältlich. Das Gerät kostet 79,99 Euro. Vorbestellungen sind bereits jetzt möglich.

