Amazon bringt das unnötigste Produkt des Jahres auf den Markt

René Resch

Amazon hat in den USA mit dem "Smart Soap Dispenser" einen smarten Seifenspender auf den Markt gebracht. Stellt sich die Frage: Wer braucht so etwas?

Vergrößern Smart Soap Dispenser: Amazon stellt smarten Seifenspender vor © Amazon

Amazon versucht immer wieder neue Produkte mit der hauseigenen Smart-Assistentin Alexa auszustatten. Mit dem "Smart Soap Dispenser" ist Alexa nun auch in einem intelligenten Seifenspender zu Hause. Im Verbund mit einem Amazon-Echo-Gerät soll dieser mithilfe von Alexa-Routinen dann zur verbesserten Handhygiene verhelfen.

Laut Amazon soll der smarte Seifenspender Alexa automatisch Songs, Witze und mehr abspielen lassen, während Sie sich die Hände waschen. Weiterhin erinnert ein LED-Timer an der Oberseite, wie lange Sie die Hände waschen sollten. So sollen Nutzer die "20-Sekunden-Regel" zum Waschen einhalten. Eine weitere Funktion ist eine variable Dosierung, die mehr Seife ausgibt, je weiter man die Hand von der Düse entfernt. Der Akku soll dabei bis zu drei Monate halten.

Vorerst nur in den USA - The Verge macht sich lustig über das Produkt

Das Produkt wird es vorerst nur in den USA zu einem Preis von 54,99 US-Dollar geben. Neben dem Einzelprodukt gibt es den Seifenspender durch Kooperationen mit verschiedenen Seifenherstellern auch in Bundles.

Die Sinnhaftigkeit für ein derartiges Produkt ist natürlich fraglich. Die Tech-Newsseite The Verge zeigt sich jedoch nicht besonders angetan und ordnet den Seifenspender in die Kategorie Produkte, die die Welt nicht braucht ein und zeigt sich zudem hämisch: "Wenn Sie sich zum Kauf dieses Geräts entschließen, dann installieren Sie es bitte unbedingt in einem Badezimmer zusammen mit einer Art Anwesenheitssensor. Alarmieren Sie dann den Haushalt, wenn jemand die Toilette benutzt und sich anschließend nicht die Hände wäscht."