René Resch

In Kooperation mit der Hamburger Direktbank Barclaycard bietet Amazon ab sofort einen Ratenkauf für seine Kunden an.

Vergrößern Amazon bietet in Kooperation mit Barclaycard nun Finanzierungen an © Amazon / Barclaycard

Amazon bietet ab sofort die Möglichkeit Ihren Einkauf, ab einem Warenwert von 100 Euro zu finanzieren. Die Finanzierung wird dabei durch den Kooperationspartner Barclaycard übernommen, das hat Amazon in einerPressemitteilung bekanntgegeben.

Finanzierung mit 3 – 48 Raten für Summen zwischen 100 – 3.000 Euro

Gemeinsam mit dem Kreditkartenanbieter wird es von nun an möglich sein, Käufe im Wert zwischen 100 und 3.000 Euro inklusive Versandkosten zu finanzieren. Je nach Summe kann der Kunde zwischen verschiedenen Laufzeiten und Raten wählen. So sind für Käufer zwischen 3 und 48 Raten möglich.

Die Finanzierung selbst kann dabei in nur wenigen Schritten im Check-out komplett digital beantragt werden. Kunden sollen eine sofortige Rückmeldung erhalten, ob der Finanzierungsantrag bestätigt wurde. Selbst Retouren sollen möglich sein, denn Barclaycard passt dann im Nachhinein einfach den Finanzierungsbetrag automatisch an.

„Wir streben täglich danach, unseren Kunden mehr Optionen für ihr Einkaufserlebnis zu bieten. Das neue Finanzierungsangebot in Partnerschaft mit Barclaycard ist der nächste große Schritt in dieser Richtung“, so Vassil Gedov, Country Manager Payment Products Amazon Deutschland.

7,69 Prozent effektiver Jahreszins

Die Hamburger Direktbank Barclaycard stellt den Kunden dabei Finanzierungen mit einem effektiven Jahreszins von 7,69 Prozent für Onlinekäufe zur Verfügung. Sobald der Finanzierungsrahmen genehmigt wurde, kann dieser mit nur wenigen Klicks auch für Folgekäufe, ohne weitere Beantragung, verwendet werden. Sonderzahlungen oder vorzeitige Ablösungen sind ebenfalls auf Kundenwunsch jederzeit möglich.

„Wir hätten uns keinen besseren Partner für den Start unserer Lösung zur Absatzfinanzierung erhoffen können. Mit diesem neuartigen und maßgeschneiderten Angebot bieten wir Amazon-Kunden eine voll digitale und benutzerfreundliche Finanzierung in Raten an“, so Tobias Grieß, CEO von Barclaycard Deutschland.

Für eine Finanzierung muss der Kunde mindestens 18 Jahre alt sein und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Ausgenommen von Finanzierungen sind Produkte, die nicht vorrätig sind, Vorbestellungen, digitale Produkte sowie Geschenkgutscheine.