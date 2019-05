Amazon: Zwölf Filme für je 99 Cent für Prime-Mitglieder

Michael Söldner

Bis zum Sonntag können sich Prime-Mitglieder bei Amazon zwölf Filme zum Preis von je 99 Cent ausleihen.

Vergrößern Unter den zwölf Schnäppchenfilmen sollte sich für jeden Geschmack etwas finden. © amazon.de

Wer über eine Prime-Mitgliedschaft bei Amazon verfügt, kann es sich am Wochenende vor dem Fernseher bequem machen: Im Rahmen der Prime-Deals stehen zwölf Filme für jeweils 99 Cent zum Ausleihen bereit. Nach dem Kauf bleiben 30 Tage, um den Film anzuschauen. Einmal gestartet, muss der Film hingegen innerhalb von 48 Stunden zu Ende angeschaut werden. Per Amazon Video App klappt die Wiedergabe auch auf einem Mobilgerät, sogar ohne Internetverbindung, wenn der Film vorher heruntergeladen wurden.

Unter den zwölf Filmen aus den Amazon-Prime-Deals finden sich mit Isle of Dogs - Ataris Reise und Die Unglaublichen 2 zwei familientaugliche Streifen mit einer Altersfreigabe von ab 6 Jahren. In Alpha und The Darkest Minds - Die Überlebenden stehen hingegen Abenteuer auf dem Programm. In Hunter Killer muss ein in Not geratenes U-Boot der USA gerettet werden. Ballon dreht sich um die Flucht zweier Familien per Ballon aus der DDR. The Guilty erzählt die Geschichte eines Mitarbeiters in der Notrufzentrale, der von einer entführten Frau kontaktiert wird. Searching dreht sich um einen Vater, der seine verschwundene Tochter sucht. Speed Kills lässt den gealterten John Travolta noch einmal in einem Actionfilm antreten. In Leave No Trace lebt ein Vater mit seiner Tochter nicht ganz freiwillig im Wald. Heavy Trip begleitet die Heavy-Metal-Band Impaled Rektum bei iherer Konzertreise. Der Horrorfilm Lords of Chaos ist hingegen nur für volljährige Zuschauer geeignet.

