Amazon: Xbox One X für 199 Euro - aber mit Haken

Bei der Amazon Gaming-Week ist auch die Xbox One X für nur 199 Euro erhältlich. Allerdings handelt es sich nicht um Neuware.

Vergrößern Xbox One X (Refurbished) für 199 Euro bei Amazon © Microsoft / Amazon

Bei Amazon läuft vom 20. bis 26. August die diesjährige Amazon Gaming Week mit täglich wechselnden Angeboten, die für Gamer interessant sind. Aktuell ebenfalls im Angebot: Die Xbox One X mit 1 TB von Microsoft für nur 199 Euro. Verkäufer ist Amazon direkt. Der niedrige Preis lässt sich leicht erklären, denn das Amazon-Angebot trägt den Zusatz "Refurbished".

Amazon erklärt im Beschreibungstext zum Angebot: "Dieses Produkt wurde mit seinen ursprünglichen Spezifikationen für die elektrische Leistung wiederaufbereitet. Die Einheit weist u. U. Schönheitsfehler auf. Die eingeschränkte Herstellergarantie beträgt 90 Tage."

Die Xbox One X bietet nicht nur mehr Leistung als Sonys Playstation 4 Pro, sondern besitzt im Gegensatz zur Konkurrenz auch ein eingebautes 4K UHD Blu-Ray-Laufwerk. Die Xbox One X ist die aktuell schnellste Konsole der Welt, was sich dann aber im November 2020 mit dem Start der Playstation 5 und Xbox Series X (und Xbox Series S) ändern wird. Zur Ausstattung gehört eine AMD-8-Kern-CPU mit 2,3 Gigahertz.



