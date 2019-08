Amazon Woche der Sommer-Schluss-Angebote ab dem 9.9.

Panagiotis Kolokythas

Mit den Sommer-Schluss-Angeboten hat Amazon nun die nächste Deals-Woche angekündigt. Sie beginnt am 9. September.

Vergrößern Amazon Sommer-Schluss-Angebote vom 9.9. bis 16.9.2019 © footlia/ArtemSam

Nach dem Prime Day 2019 im Juli hat Amazon jetzt die nächste Deals-Woche angekündigt: Vom Montag, den 9. September 2019, bis Montag, den 16. September 2019, findet die Amazon Woche der Sommer-Schluss-Angebote statt. Genaue Details verrät Amazon zu diesem Zeitpunkt noch nicht, nur so viel: Es wird wieder Schnäppchen in allen Kategorien geben.

Wie bei den anderen Aktionen wird es wohl auch bei der Woche der Sommer-Schluss-Angebote bei Amazon wieder jeden Tag zig Tages- und dazu auch noch viele Blitzangebote geben. Weitere Details liefern wir Ihnen, sobald wir die Infos vorliegen haben.



Amazon Prime Kunden erhalten früheren Zugriff auf Angebote

Prime-Kunden erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf die Blitzangebote während der Amazon Sommer-Schluss-Angebote Woche. Wenn Sie davon profitieren möchten, dann müssen sich nur rechtzeitig für die 30 Tage lange kostenlose Prime-Mitgliedschaft hier anmelden.

Die Prime-Mitgliedschaft bei Amazon kostet nach der 30-Tage-Probemitgliedschaft 69 Euro im Jahr. Im Preis enthalten ist eine kostenlose Lieferung von Amazon-Paketen ohne Mindestbestellwert. Außerdem erhalten die Mitglieder unter anderem Zugriff auf den Video-Streaming-Dienst Prime Video, den Musik-Streaming-Dienst Prime Music und die Kindle-Leihbücherei. Hinzu kommt ein unbegrenzter Online-Speicherplatz für Fotos. Und Sie erhalten Zugriff auf Prime Reading, also ein ständig wechselndes Angebot an E-Books und Magazinen.

Wer also nur von den Sommer-Schluss-Angeboten profitieren möchte, der nutzt die 30-Tage-Probemitgliedschaft und denkt daran, sie anschließend rechtzeitig wieder zu kündigen.

Tipps: So klappt die Schnäppchenjagd

Auch während der Sommer-Schluss-Angebote-Woche versorgen wir Sie in diesem Beitrag jeden Tag mit den besten Schnäppchen aus den Bereichen IT und Unterhaltungselektronik. Amazon brennt an dem Tag im Minutentakt ein Feuerwerk an Angeboten ab. Wir sorgen für Übersicht und sortieren schlechte Angebote aus.

Unser Tipp 1: Kaufen Sie derzeit lieber keine Amazon-Geräte. Amazon wird die Preise für Echo, Kindle, FireTV & Co. wieder senken. Warten Sie die paar Tage und kaufen Sie die Produkte dann zu günstigeren Preisen.



Unser Tipp 2: Schauen Sie sich vorher auf Amazon nach den Produkten um, die Sie gerne kaufen würden und setzen Sie diese auf eine Wunschliste. Über die Wunschliste sehen Sie dann sofort, ob ein Produkt im Angebot ist. Und selbst wenn ein Angebot mal am Prime Day zu 100 Prozent reserviert sein sollte, lohnt es sich, es auf die Warteliste zu setzen. Viele überlegen sich den Kauf doch noch und dann können Sie zugreifen.

Bei uns verpassen Sie kein Schnäppchen!

In unserem Live-Ticker finden Sie in diesem Artikel ab dem 9.9. und bis zum 16.9. die besten Angebote für Technik-Fans während der Sommer-Schluss-Angebote-Woche. Bis dahin informieren wir Sie auf unserer Schnäppchenseite über neue, spannende Schnäppchen.

Unser Tipp: Abonnieren Sie den Schnäppchen-Newsletter, denn so verpassen Sie garantiert kein Angebot!