Amazon: Ticwatch Pro 3 Ultra (4G) zum Tiefstpreis erhältlich

Amazon hat die Ticwatch Pro 3 Ultra GPS und die Ticwatch Pro 3 Ultra 4G ab 247 Euro im Angebot.

Wer eine robuste Outdoor-Smartwatch mit Google Wear OS sucht, wird aktuell beim Online-Händler Amazon fündig. Die Plattform hat aktuell die Ticwatch Pro 3 Ultra GPS und die Ticwatch Pro 3 Ultra 4G im Angebot. Die Ticwatch Pro 3 Ultra GPS kostet 247,31 Euro anstatt der UVP in Höhe von 299,99 Euro. Käufer sparen hier rund 18 Prozent. Die Ticwatch Pro 3 Ultra 4G schlägt mit 295,95 Euro anstatt der UVP in Höhe von 359,99 Euro zu Buche. So günstig waren beide Modelle bisher noch nie bei Amazon erhältlich.



Die Ticwatch Pro 3 Ultra bietet einen runden AMOLED-Bildschirm im 1,4-Zoll-Format und einer Auflösung von 454 x 454 Pixeln. Das Display ist mit Gorilla Glass vor Stürzen und durch eine spezielle Beschichtung vor Fingerabdrücken geschützt. Im robusten Gehäuse werkeln die Snapdragon Wear 4100 Plattform und ein Dual-Prozessor-System von Hersteller Mobvoi. Ebenfalls an Bord sind ein Gigabyte Arbeitsspeicher und acht Gigabyte interner Speicher.

Zur weiteren Ausstattung der Ticwatch Pro 3 Ultra gehören Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11b/g/n und ein NFC-Chip für Zahlungen mit Google Pay. Die Smartwatch verfügt außerdem über ein integriertes Mikrofon und einen Lautsprecher. Sie ist zudem durch eine IP68-Zertifizierung wasserdicht und kann zum Schwimmen genutzt werden. Der smarte Sport-Begleiter ist in der Lage, die Blutsauerstoffsättigung und den Schlaf zu überwachen. Er zeichnet auf Wunsch auch das Stresslevel und die Herzfrequenz auf. Die Ticwatch Pro 3 Ultra 4G verfügt zusätzlich über einen integrierten LTE-Chip, der mit Vodafone OneNumber funktioniert.

