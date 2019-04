Amazon: Sonos Beam für nur 377 Euro

Denise Bergert

Die Soundbar Sonos Beam ist heute bei Amazon in zwei Farben mit einem Rabatt in Höhe von 72 Euro erhältlich.

Vergrößern Der Sonos Beam ist bei Amazon zum Sparpreis erhältlich. © Sonos

Amazon-Kunden können in dieser Woche beim Kauf der Soundbar Sonos Beam sparen. Der Lautsprecher ist beim Online-Versandriesen aktuell mit 72 Euro Rabatt erhältlich. Statt der UVP in Höhe von 449 Euro kostet der Sonos Beam nur 377 Euro. Kunden haben dabei die Wahl aus zwei Farbversionen in Schwarz und Weiß.

Die kompakte Soundbar ist nur 7 Zentimeter hoch und 65 Zentimeter breit. Das Setup ist denkbar einfach: Der Lautsprecher muss lediglich mit der Steckdose und per HDMI-Kabel mit dem TV-Gerät verbunden werden. Per integriertem WLAN-Modul lässt sich der Sonos Beam mit weiteren Sonos-Lautsprechern zu einem 3.1 oder 5.1 Soundsystem verbinden. Die integrierten Mikrofone ermöglichen Nutzern die Sprachsteuerung ihres Heimkino-Systems. Über HDMI ARC kann sogar das Fernsehgerät mit der Stimme ein- und ausgeschaltet werden. Der Sonos Beam ist weiterhin mit Amazons Sprachassistentin Alexa kompatibel. Wird ein Amazon Fire TV Stick mit dem Sound- und TV-System verbunden, können Nutzer per Sprachbefehl auch auf Netflix und Amazon Prime Video zugreifen.

Sonos Beam für 377 Euro bei Amazon