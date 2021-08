Amazon: So sollen weniger Retouren auf dem Müll landen

Hans-Christian Dirscherl

Amazon startet zwei neue Programme, damit Retouren oder Ladenhüter nicht mehr weggeworfen werden. Das Spenden von zurückgeschickten Produkten erschwert dagegen das deutsche Steuerrecht.

Vergrößern Amazon: Neue Maßnahmen gegen das Wegwerfen von Retouren © Julie Clopper/Shutterstock.com

Amazon startet zwei neue Programme für Produkte, die

bei Drittanbietern/Partnerunternehmen auf der Amazon-Plattform bestellt und zurückgeschickt werden oder gar nicht erst abverkauft werden können



und deren Lagerung, Versand und Retouren über Amazon abgewickelt wird („Versand durch Amazon“ , FBA).

Die beiden neuen Möglichkeiten zum Umgang mit zurückgeschickten Produkten oder "Ladenhütern" sollen es „Drittanbietern erleichtern, zurückgegebene Artikel oder Überbestände weiterzuverkaufen. Konkret beschreibt Amazon die beiden neuen Programme folgendermaßen:

"Mit einem ersten Programm können Verkaufspartner Retouren und unverkaufte Bestände nun noch mit Gewinn an Aufkäufer von Restposten weiterverkaufen. Das Programm gibt es jetzt in den USA, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien und bald auch in Großbritannien.

Über ein zweites Programm können Drittanbieter Retouren direkt an Amazon-Kunden weiterverkaufen. Das Programm ist bereits in Großbritannien verfügbar und wird bis Ende des Jahres in den USA und bis Anfang 2022 auch in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien starten. Amazon bewertet einen retournierten Artikel dann automatisch und weist ihm einen von vier Standardzuständen zu: „Gebraucht - wie neu“, „Gebraucht - sehr gut“, „Gebraucht - gut“ und „Gebraucht - akzeptabel“. Drittanbieter legen den Artikelpreis entsprechend dem Zustand selbst fest – genau wie bei ihren neuen Artikeln."

Informationen zu den beiden Programmen stellt Amazon hier zur Verfügung.

Outlet-Shop für überschüssige Waren von Drittanbietern

Amazon hat außerdem einen Outlet-Shop gestartet, "über den Drittanbieter überschüssige Ware an Kunden von Amazon verkaufen und in der Regel noch zwischen 30 und 60 Prozent des ursprünglichen Preises erhalten sollen." Alternativ schickt Amazon retournierte oder nicht verkaufte Ware an die Verkaufspartner zurück.

Derzeit keine Spenden möglich: Amazon verweist auf Bundesregierung

Die Möglichkeit, dass die zurückgeschickten Waren an bedürftige Menschen gespendet werden, kann Amazon Drittanbietern dagegen noch nicht anbieten. Der Grund dafür liege im deutschen Steuerrecht begründet, wie Amazon erklärt: „Das deutsche Steuerrecht verpflichtet Unternehmen dazu, Umsatzsteuer auf den Wert von gespendeten Waren zu entrichten. Für Unternehmen in Deutschland ist es daher meistens teurer, Waren zu spenden als sie zu entsorgen. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen wie unsere Verkaufspartner sind dies Mehrkosten, die sie nicht immer tragen können. In anderen Ländern wie Großbritannien, Frankreich und den USA, wo Sachspenden von der Umsatzsteuer befreit sind, hat Amazon einen Service namens 'FBA Donations' eingeführt. Der Service wird von unseren Verkaufspartnern sehr gut angenommen und hat ihnen seit Start des Programms geholfen, über 70 Millionen Artikel wie Haushalts- und Schulbedarf an bedürftige Menschen zu vermitteln. Mit einer neuen Bundesregierung verknüpfen wir die Hoffnung, dass diese Hürde dann auch in Deutschland endlich fällt: für unsere Verkaufspartner:innen, für bedürftige Menschen und für die Umwelt.“

Die beiden neu gestarteten Programme gelten also nicht für Waren, die direkt bei Amazon bestellt werden. Für Amazons eigene Produkte gibt es beispielsweise "Amazon Warehouse" für gebrauchte oder reparierte Ware, Restpostenhändler und auch die Möglichkeit, dass die Produkte gespendet werden. Amazon behauptet, dass dank dieser Programme die "Zahl der von Amazon verkauften Produkte, die entsorgt werden müssen, schon heute im Promillebereich liegen" würde.

