Mit dem neuen Amazon Showroom probieren Sie Stühle, Sofas, Tische, Stehlampen, Teppiche und Bilder in einem virtuellen Wohnzimmer aus. Und können Sie dann kaufen.

Vergrößern Amazon Showroom: Online-Möbelkauf im virtuellen Wohnzimmer

Amazon hat nun auch in Deutschland den Amazon Showroom ausgerollt. Dabei handelt es sich um ein virtuelles Wohnzimmer, in dem der Kunde die auf Amazon zum Kauf angebotenen Stühle, Sofas, Tische, Stehlampen, Teppiche und Bilder nach Belieben austauschen kann. Und schließlich kaufen soll. Zur Auswahl stehen laut Amazon hunderte Stehlampen, Sessel, Sofas, Bilder, Teppiche sowie Beistell- und Couchtische in verschiedenen Stilrichtungen. Die entsprechenden Produkte können direkt in den Einkaufswagen gelegt werden.



Damit das virtuelle Wohnzimmer möglichst genau den Eindruck des eigenen Wohnzimmers wiedergibt, kann der Kunde die Farbe der Wand sowie Farbe und Beschaffenheit (Holz oder Teppich) des Fußbodens ebenfalls verändern. Kunden können ein Bild vom fertigen, virtuellen Wohnzimmer mit Freunden und Familie teilen oder als Inspirationsquelle für spätere Kaufentscheidungen speichern.

So nutzen Sie Amazon Showroom: Unter Amazon.de/showroom auf die Wand oder den Boden klicken und die Farbe nach Ihren Wünschen ändern. Beim Klick auf einen Artikel im Showroom ergeben sich drei Optionen: Produktdetails anzeigen, ein anderes Produkt auswählen oder eine Liste aller Artikel im Raum anzeigen. Alle Produkte im Amazon Showroom können entweder einzeln oder zusammen direkt zum Einkaufswagen hinzugefügt werden.



Amazon Showroom erweitert die bisherigen Features Discover und AR View. Bei Amazon Discover erhalten Kunden Stilempfehlungen für passende Möbel, die sie mit „Daumen hoch“- oder „Daumen runter“-Bewertungen individualisieren können. Amazon AR View wiederum projiziert ein dreidimensionales Abbild des gewählten Möbelstücks via Smartphone in die eigenen vier Wände.



In den USA hatte Amazon den Showroom schon im Januar 2019 gestartet.

Ikea bietet mit der App Ikea Place ebenfalls eine Möglichkeit Möbel virtuell auszuprobieren.

