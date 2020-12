Amazon: Saug-Roboter Roomba 960 zum Tiefstpreis erhältlich

Denise Bergert

Bei Amazon ist der iRobot-Saug-Roboter Roomba 960 aktuell zum Tiefstpreis von 300 Euro zu haben.

Vergrößern Der Roomba 960 wird per App oder über Amazons Alexa gesteuert. © iRobot

Wer zu Weihnachten über die Anschaffung eines Saug-Roboters nachdenkt, sollte in dieser Woche einen Blick in die Last Minute Angebote von Online-Händler Amazon werfen. Der Roomba 960 von iRobot ist hier aktuell zum Tiefstpreis von 299,99 Euro mit 25 Prozent Rabatt erhältlich. Der Versand ist kostenlos und Amazon garantiert eine Lieferung noch vor Weihnachten.

Der Roomba 960 hat einen Durchmesser von 35 Zentimetern, ist knapp neun Zentimeter hoch und bringt fast vier Kilogramm auf die Waage. Der Saug-Roboter verfügt über mehrere Sensoren, mit denen er sich unfallfrei durch Haus und Wohnung bewegen soll. Er kann eine Fläche von bis zu 185 Quadratmetern reinigen. Mit einer Akku-Ladung kommt er rund 75 Minuten aus. Ist die Batterie leer, fährt der Roomba 960 automatisch zur Ladestation und nimmt seine Arbeit nach Beendigung des Ladevorgangs wieder auf. Die Saugleistung des Roomba 960 ist laut Hersteller bis zu fünfmal stärker als bei der 600er- und 700er-Serie von iRobot. Die Steuerung des Saug-Roboters ist über die Roomba-App sowie per Sprachbefehl über Amazons Alexa-Geräte möglich.

