Amazon: Samsung Galaxy S21+ 5G für 739 Euro

Denise Bergert

Mit 30 Prozent Rabatt ist das Samsung Galaxy S21+ 5G mit 128 Gigabyte Speicher derzeit bei Amazon erhältlich.

Vergrößern Das Galaxy S21+ 5G zum Schnäppchenpreis bei Amazon. © Samsung

Wer vor Weihnachten noch ein Handy-Schnäppchen sucht, wird in dieser Woche bei Amazon fündig. Der Online-Händler hat derzeit das Samsung Galaxy S21+ 5G für 739 Euro im Angebot. Gegenüber der UVP in Höhe von 1.049 Euro sparen Käufer so 30 Prozent. Der Schnäppchenpreis in Höhe von 739 Euro gilt für die beiden Farbvarianten Phantom Black und Phantom Silber mit 128 Gigabyte internem Speicher. Phantom Grey, Phantom Pink und Phantom White sind für 819 Euro erhältlich.

AMOLED-Bildschirm und Dreifach-Kamera

Das Samsung Galaxy S21+ 5G bietet einen AMOLED-Bildschirm im 6,7-Zoll-Format mit einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln und 120 Hz. An der Rückseite verbaut Samsung eine Dreifach-Kamera mit optischem 3-fach Zoom. Sie nimmt 8K-Videos mit 24 Bildern pro Sekunde auf. Zur weiteren Ausstattung gehören ein Achtkern-Prozessor mit acht Gigabyte RAM, Dual-SIM, Bluetooth 5.0, NFC und ein Akku mit 4.800 mAh.

Galaxy S21+ 5G für 739 Euro bei Amazon

Der Schnäppchenpreis für das Samsung Galaxy S21+ 5G gilt bei Amazon noch sechs Tage lang. Wer in dieser Woche bestellt, erhält das Smartphone noch vor Weihnachten.

