Amazon: Rabatt auf Fire TV Stick und Fire TV Stick 4K

Denise Bergert

Beim Kauf des Fire TV Stick 4K Ultra HD können Amazon-Kunden heute 25 Euro sparen. Rabatt gewährt der Online-Händler auch auf den günstigeren Fire TV Stick.

Vergrößern Amazons Fire TV Stick ist heute günstiger zu haben. © Amazon

Online-Händler Amazon bietet seinen Fire TV Stick und den Fire TV Stick 4K heute zum Vorzugspreis für Kunden in Deutschland und Österreich an. Anstatt der Unverbindlichen Preisempfehlung in Höhe von 39,99 Euro ist der Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung heute für nur 24,99 Euro erhältlich. Im Bundle mit dem smarten Lautsprecher Echo Dot ist der Fire TV Stick ab 3. März 2019 zum Preis von 74,98 Euro zu haben.

Rabatt gewährt Amazon auch auf den Fire TV Stick 4K Ultra HD mit Alexa-Sprachfernbedienung. Anstelle der bisherigen 59,99 Euro kostet das Gadget heute nur 34,99 Euro. Das passende Bundle mit dem Amazon Echo Dot ist ebenfalls ab 3. März 2019 erhältlich und kostet 84,98 Euro.

Mit dem Fire TV Stick können Amazon-Kunden unter anderem Inhalte von Amazon Prime Video oder Netflix auf ihr Fernsehgerät streamen. Die zugehörige Fernbedienung erlaubt die Steuerung von kompatiblen TV-Geräten, Soundbars oder Receivern per Sprachbefehl. Die Nutzung von Apps und Alexa Skills ist ebenfalls möglich.

Fire TV Stick für 24,99 Euro bei Amazon

Fire TV Stick 4K für 34,99 Euro bei Amazon