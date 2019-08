Amazon Prime: Vier Top-Spiele gratis im August bei Twitch Prime

Panagiotis Kolokythas

Twitch und Amazon schenken allen Prime-Mitgliedern im August vier Spiele, darunter ein cooles Monster-Boy-Remake.

Vergrößern Die Gratis-Spiele im August 2019 bei Twitch Prime © Twitch.tv

Twitch schenkt allen Twitch-Prime-Mitgliedern im August vier weitere PC-Spiele. Jedes Amazon-Prime-Mitglied ist gleichzeitig auch Twitch-Prime-Mitglied. Dazu muss man seinen Amazon-Prime-Account lediglich mit seinem Twitch-Account hier verknüpfen. Das ist mit einigen Vorteilen verbunden, etwa werbefreien Twitch-Streams und Rabatten auf Neuerscheinungen physischer Videospiele. Hinzu kommen exklusive Chat-Emotes und -Abzeichen und jeden Monat digitale Gratis-Spiele und/oder Zusatzinhalte für Spiele.

Alle Spiele haben einen Gesamtwert von etwa 70 Euro, so viel würde es jedenfalls kosten, die Spiele aktuell auf Steam zu kaufen - wobei einer der Titel (Mable & The Wood) erst am 22. August erscheinen wird. Laut der Ankündigung von Twitch erhalten die Twitch-Prime-Nutzer über die Twitch-Desktop-App im August die folgenden Spiele gratis:

Wonder Boy Mit wunderschönen, handgezeichneten Animationen und neu orchestrierter Soundlandschaft kehrt der Kultklassiker zurück - ein einzigartiger Mix aus Erkundung, Action und Abenteuer



Pumped BMX Pro Im neuen Teil der Reihe stehen wieder rasante BMX-Rennen im Mittelpunkt. Dieses Mal gilt es 60 Level und über 200 Herausforderungen zu meistern. Zur Auswahl stehen dafür 15 BMX-Räder.

Automachef Willkommen bei Automachef, einem Ressourcenverwaltungsspiel, in dem Sie Küchen entwerfen und Maschinen programmieren. Es ist Zeit, die Küche von morgen zu entwerfen. Heute.



Mable & The Wood Mable & The Wood ist ein Spiel im Metroidvania-Stil, in dem Sie die Gestalt bezwungener Bosse annehmen können, um die zusammenhängende Welt auf immer wieder neue Weise zu erkunden. Alternativ haben Sie aber auch die Möglichkeit, niemanden zu töten. Der seltsame Kult, der die Spielfigur wiederbelebt hat, spricht von einer uralten Prophezeiung. Diese besagt, dass die großen Bestien bezwungen und ihre Gestalt angenommen werden müssen. Mit Hilfe der neuen Fähigkeiten kann dann die sterbende Welt gerettet werden.



Und so erhalten Sie die Gratis-Spiele

Amazon-Prime-Mitglieder müssen zunächst Twitch Prime aktivieren. Dabei wird das Amazon-Prime-Konto mit dem Twitch-Konto verknüpft. Wie das funktioniert, erfahren Sie auf dieser Seite. Sobald dies geschehen ist, loggen Sie sich auf Twitch.tv ein und klicken dann oben rechts auf das Kronensymbol. Hier werden die kostenlosen Spiele angezeigt und Sie können die Angebote einlösen. Dazu muss auf dem Rechner die Twitch-Desktop-App installiert sein.