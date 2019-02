The Widow - Staffel 1 (Prime Original) ab 1. März

Hollywood-Star Kate Beckinsale findet sich in ihrer Hauptrolle als Georgia Wells in The Widow in einem lebensbedrohlichen Abenteuer am Ende der Welt wieder. Georgia lebt, seit sie ihren Ehemann Will (Matthew Le Nevez) vor drei Jahren verloren hat, völlig zurückgezogen im Hinterland von Wales – fernab von den komfortablen Vorzügen des 21. Jahrhunderts. Doch ihr Leben ändert sich schlagartig, als sie Will im Hintergrund eines Fernsehberichts über den Kongo entdeckt. Zunächst geschockt, ist Georgia überzeugt: Will ist noch am Leben. Sie kehrt das erste Mal seit der Tragödie in die Hauptstadt des Landes, Kinshasa, zurück und trifft dort ehemalige Partner und Verbündete ihres Mannes. Sie folgt den Spuren von Will, während sich Martin Benson (Charles Dance), Georgias engster Vertrauter, an anderer Stelle auf die Suche nach Antworten begibt. Ihre Reise führt die vermeintliche Witwe in unsichere Regionen im Osten der Demokratischen Republik Kongo – der Gefahr, in die sie sich begibt, ist sie sich offensichtlich nicht bewusst.